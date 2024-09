Premier but et première victoire pour l’ASSE. Vainqueurs face à Lille à Geoffroy-Guichard (1-0), les Verts lancent enfin leur saison. Retour sur la semaine de l’ASSE.

Mardi 10 Septembre

L’ASSE décimée avant Lille

Arrivés dans les dernières heures du mercato, Lucas Stassin et Pierre Ekwah devraient postuler pour démarrer leur aventure en Vert face à Lille. Les 2 joueurs constituent des renforts majeurs pour Olivier Dall’Oglio et son staff. Le poste de numéro 9 était une priorité pour le club qui en a fait sa plus grosse dépense cet été. Le recrutement d’un milieu était également nécessaire. Le board s’est alors tourné vers le français de Sunderland pour renforcer son entre jeu.

Certains internationaux vont également revenir à l’Étrat dans les prochaines heures. L’occasion de repasser en mode club et de se préparer pour la rencontre de Vendredi soir. Ben Old ne devrait pas être concerné puisqu’il joue dans la nuit et devrait être juste pour postuler à une place dans le groupe. Boubacar Fall a également pu s’entraîner après de long mois de galère.

Ce mardi soir, L’Équipe nous apprend que 4 joueurs stéphanois se sont blessés durant la trêve internationale. Yvann Maçon va être opéré du ménisque et devrait manquer 2 mois de compétition. Une blessure qui pourrait pousser l’ASSE à recruter un nouveau latéral droit. Thomas Monconduit est touché à un tendon et sera indisponible durant 3 à 4 mois. Augustine Boakye et Ibrahima Wadji ont également rechuté et sont forfaits.

Une hécatombe dont Olivier Dall’Oglio se serait bien passé après un début de saison compliqué. L’ASSE est lanterne rouge de Ligue 1 et n’a toujours pas inscrit le moindre but cette saison. La préparation estivale avait déjà été délicate avec plusieurs pépins pour certains. Une hécatombe est désormais tombée durant la trêve internationale avec quatre nouvelles blessures.

Mercredi 11 Septembre

Didier Roustan nous a quitté – ASSE

Le monde du journalisme dit aurevoir à l’une de ses figures. Spécialisé dans le football, Didier Roustan a jusqu’à ses 66 ans été un passionné de football et un des derniers romantiques de ce sport. Né au Congo à Brazzaville en 1957, il fera son premier grand fait d’arme en présentant dès les années 80 l’émission telefoot.

Selon les informations du Point : « En 1999, l’amoureux du football retrouve les plateaux télévisés en intégrant la chaîne L’Équipe où il devient un chroniqueur régulier. D’après le journal L’Équipe, Didier Roustan s’était retiré de l’antenne à la fin du mois de juin en raison d’une maladie, qu’il a combattue « sans relâche » pendant plusieurs semaines. Le quotidien sportif rend ainsi hommage au « président à vie » de l’émission L’Équipe du soir, aux côtés d’Olivier Ménard ». « Le journaliste avait voué sa vie au foot depuis son plus jeune âge et en était devenu une incarnation médiatique majeure. »

Les anecdotes sont nombreuses entre Didier Roustan et l’ASSE. La dernière en date est probablement celle du Geste Vert. Sur les différents canaux de communication du club, Didier Roustan livrait une chronique après chaque rencontre où il mettait en avant le geste Vert de la rencontre. C’était un dribble, une action collective, un but mais surtout le partage d’un journalisme qui aimait éperdument le ballon rond.

L’ASSE lui a envoye un dernier message émouvant : « Il était un amoureux du ballon rond, un passionné de tribunes… Bercé par le football à la stéphanoise, il aimait parler de l’ASSE et le faisait si bien. Didier Roustan nous a quittés. Nous, les Verts, saluons sa mémoire et transmettons nos condoléances à ses proches. »

Vendredi 13 Septembre

L’ASSE remporte son premier succès face à Lille (1-0)

L’ASSE jouait ce vendredi à 20h45 contre le LOSC au stade Geoffroy Guichard. Toujours sans point et relégable avant ce match d’ouverture de la quatrième journée de ligue 1, les Verts voulaient ouvrir le compteur ! Les Verts vivent cinq premières minutes difficiles. Ils laissent le ballon au lillois qui font courir les stéphanois. Finalement, sur un pressing haut d’Amougou qui force le gardien à dégager vite, Appiah récupère, trouve Davitashvili qui élimine son défenseur d’un sombrero et centre au second poteau pour Cafaro qui contrôle et trompe Lucas Chevallier. 1-0 pour l’ASSE ! Les lillois réagissent par Cabella puis André mais les Verts tiennent bon et passent le premier quart d’heure avec l’avantage au score !

C’est ensuite une double action stéphanoise. Cornud trouve Cafaro qui perd son face-à-face qui revient sur Stassin qui tire au-dessus. Dommage c’était l’occasion du break ! Dans la foulée, sur un contre de Davitashvili, le géorgien fait 50m balle au pied avant de déclencher une frappe dans les bras de Chevallier. À la 35ᵉ minute, sur une belle action collective, Edon Zhegrova trouve la barre transversale de Gautier Larsonneur. La pression lilloise s’intensifie et la domination est clairement pour les nordistes. L’ASSE fait le dos rond et sur un contre est proche de doubler la mise. Stassin est trouvé dos au jeu, se retourne et trouve Cafaro à l’opposé qui rentre et frappe. Chevallier se montre très performant sur sa droite. 1-0 à la mi-temps pour l’ASSE.

La seconde période commence sur la même physionomie. À la 55e, Cafaro déclenche une belle frappe qui frôle le montant de Chevallier. Genesio, mécontent, fait un triple changement à la 56e avec l’entrée de David, Sahraoui et Angel. À la 70e, Stassin pique le ballon dans les pieds de Diakite et se présente face à Chevallier. Il ouvre son pied mais Chevallier anticipe. Que de frustration, c’était une opportunité en or ! Réaction immédiate du LOSC qui trouve David dans la surface qui se présente face à Larsonneur mais qui dévisse complètement ! Un ouf de soulagement ! Dall’Oglio fait entrer du sang neuf lors du dernier quart d’heure pour tenir ce score et lutter contre la domination des dogues.

À la 88e, Lille trouve le décalage sur le côté gauche avec Bakker qui se présente face à Larsonneur. Le portier stéphanois remporte son duel, il prend la mine en pleine poitrine mais évite l’égalisation ! Sur un contre de l’ASSE, Davitashvili se retrouve dans la surface, contrôle et frappe mais le ballon frôle le poteau. C’est la dernière occasion, les Verts s’imposent au courage !

Dimanche 15 Septembre

Au surlendemain de la première victoire de l’ASSE cette saison, la rédaction vous souhaite un excellent dimanche. Rendez-vous ce lundi soir à 21 heures pour le Sainté Night Club (Youtube, Twitch).