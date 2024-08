L’ASSE affrontait Brest ce samedi après-midi à 17h à l’occasion de la 3ème journée de championnat. Un déplacement périlleux pour des Stéphanois en quête de ses premiers points depuis son retour en Ligue 1. En face, une équipe européenne qui était dans la même situation que l’ASSE… Résumé de la rencontre.

Brest-ASSE : Résumé de la première mi-temps

Dès la première minute, Brest obtient un coup franc qui termine dans la surface de Gauthier Larsonneur. Le gardien stéphanois, attentif, capte le ballon sans difficulté après une tête brestoise. Une nouvelle alerte survient à la deuxième minute : une incursion brestoise se conclut par une frappe brestoise qui passe au-dessus de la transversale de Larsonneur.

À la 7e minute, Madhi Camara inquiète à son tour le gardien stéphanois après une percée sur le côté gauche, mais son tir enroulé manque de précision pour tromper Larsonneur. Brest trouve trop facilement les espaces et impose une forte pression à Saint-Étienne, qui peine à garder le ballon.

À la 9e minute, suite à un corner brestois, le ballon est remis de la tête en cloche pour Camara qui trompe Larsonneur à bout portant. Brest mène 1-0. Les Verts semblent totalement désorientés, multipliant les pertes de balle et offrant ainsi des occasions dangereuses à leurs adversaires.

À la 20e minute, un excellent centre de Cornu n’est pas repris par l’attaque stéphanoise, mais cette action montre tout le potentiel du nouveau latéral gauche de Saint-Étienne, capable de centres tranchants et précis.

À la 30e minute, sur un centre brestois, Lamine Fomba touche le ballon de la main, provoquant un penalty pour Brest. Del Castillo le transforme, portant le score à 2-0 pour les Bretons après une demi-heure de jeu. Peu après, une situation litigieuse dans la surface brestoise voit Sissoko percuté et tomber, mais l’arbitre ne bronche pas, à juste titre.

Bien lancé par Amougou, Cafaro parvient à centrer, mais la frappe d’Aiki passe largement au-dessus des buts brestois. Juste avant la mi-temps, à la 45e minute, une autre décision litigieuse intervient lorsque Amougou semble toucher le ballon de la main. Cependant, le VAR montre que le ballon a d’abord touché le genou du jeune stéphanois avant de finir sur son bras. Ouf de soulagement pour les Verts qui rentrent aux vestiaires sur ce score de 2-0 pour Brest.

Brest-ASSE : Résumé de la deuxième mi-temps

La deuxième mi-temps débute comme la première s’était terminée, avec Brest exerçant une forte pression sur le but stéphanois. Dès les premiers instants, Maçon effectue un joli débordement côté droit et parvient à centrer, mais aucun joueur de Saint-Étienne n’est présent pour reprendre l’offrande.

À la 54e minute, Saint-Étienne échappe de justesse à une situation périlleuse : Lamine Fomba, auteur d’une faute au milieu de terrain, frôle l’expulsion après une faute d’anti-jeu. L’arbitre, conscient des conséquences, décide finalement de ne pas sortir un second carton jaune.

Saint-Étienne subit énormément et peine à se montrer dangereux, tandis que Brest profite de contres et de coups de pied arrêtés pour porter le danger devant le but stéphanois. Les Verts souffrent et, à la 60e minute, le constat est alarmant : Saint-Étienne a tiré cinq fois au but, sans cadrer aucune tentative.

À l’heure de jeu, un geste d’énervement de Jordan Amavi dans la surface brestoise aurait pu lui coûter cher. Après une chute, il lance ses chaussures en direction de Sissoko. Cependant, le VAR n’intervient pas, et Amavi échappe au carton rouge.

À la 68e minute, une incursion de Romain Faivre sur le côté droit donne des frissons à Saint-Étienne, son centre traversant la ligne de but sans être repris par un joueur brestois.

À 20 minutes de la fin, les Verts commencent enfin à se montrer plus pressants, se créant quelques opportunités devant le but brestois. Le passage en 4-4-2, avec l’entrée d’Ibrahima Wadji en attaque, semble avoir apporté plus de densité offensive. Aïmen Moueffek, qui a remplacé Lamine Fomba dont la performance a été exécrable, apporte plus de caractère au milieu de terrain.

A la 77e, une main involontaire de Wadji offre un coup franc bien placé à Brest. La frappe est à ras de terre, Larsonneur ne parvient pas à la maîtriser, et Ajorque est à l’affût pour pousser le ballon au fond des filets, portant le score à 3-0.

Le calvaire se poursuit à la 81e minute : sur un centre brestois, Pierre Cornud provoque un penalty. Kenny Lala le transforme, scellant le sort du match avec un score final de 4-0 en faveur de Brest.