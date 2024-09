L’ASSE jouait ce vendredi soir à 20h45 en ouverture de la quatrième journée de ligue 1 contre le LOSC. Pour cette occasion, les Verts voulaient enfin lancer leur saison et obtenir leur premier point dans ce championnat. Voici les réactions à l’issue de la rencontre des différents acteurs de ce match.

« L’atmosphère était folle » (réactions de Davitashvili après ASSE-LOSC)

Zuriko Davitashvili : « C’est important de gagner avec une atmosphère folle. Je suis fier de mon équipe et c’était une bonne performance. Il faut qu’on continue à faire ça. Il faut s’inspirer de ce match et continuer dans cette direction. Je suis très heureux, je peux faire mieux donc je dois progresser dans le dribble, dans les passes mais je serai encore meilleur les prochains matchs. »

Thomas Meunier (réactions en bord pelouse) : « Je pense qu’on a donné de l’espoir avec pas mal d’occasions. On se fait prendre sur des situations avec des joueurs qui sont bons techniquement et qui ont pas mal de vitesse. À ce moment-là, on est complètement désorganisé à l’image du but. On a manqué de créativité aussi. Tout s’est déroulé sur les côtés et on n’a pas de joueur de tête. Les nombreux centres n’ont pas apporté. Il aurait peut-être fallu les faire bouger de position car il avait un groupe bien regroupé. On n’a pas été mauvais, mais on paie cash notre manque de créativité. »

Ça récompense tout le travail (Dall’Oglio)

Olivier Dall’Oglio : « Effectivement, quand les tribunes sont là, ça change beaucoup de choses. Surtout dans des matchs comme ça qui sont difficiles pour aller au-delà de nos forces. On attend désormais l’autre Kop. On avait demandé d’avoir plus de sérénité au niveau technique pour conserver des ballons. On ne l’a pas toujours fait mais c’était mieux. Ça nous a permis d’aller vers l’avant. Sur la première mi-temps, on doit faire mieux quand on va vers l’avant on doit faire mieux après. On a des choses à améliorer mais on est sur la bonne voie. Cette victoire est importante pour les joueurs et le public, ça récompense tout le travail qu’ils ont fait. Pour les nouveaux joueurs aussi, c’est important ! C’est primordial d’avoir des joueurs chevronnés, rodés à la ligue 1 qui donne des conseils. Si on n’a pas ses joueurs là, c’est trop compliqué pour les jeunes. C’est pour ça comme Yunis Abdelhamid est capitaine, il y en a d’autres aussi qui vont se dégager même s’ils sont moins expérimentés. Déjà, on a pas pris de but, on a eu des occasions et on a cadré plus que d’habitude. C’est pas mal surtout face à une équipe comme ça. Satisfait sur le plan offensif et défensif. »

« Je me suis bien senti, j’ai voulu juste jouer mon football » (réactions de Ekwah après ASSE-LOSC)

Pierre Ekwah : « J’ai eu 2 semaines pleines avec le staff et l’équipe même s’il y avait des gens en sélection. Je me suis bien senti, j’ai voulu jouer mon football et on m’a mis dans les meilleures dispositions. C’est la première, c’est bien maintenant, mais il faut de la consistance (dans mes prestations) et c’est ce que je vais chercher cette saison. La pression était importante, mais on a réussi à faire avec. On était très concentré au niveau des coups de pied arrêtés. C’est un travail du gardien jusqu’à l’attaquant et de la première à la dernière minute. On a été récompensé avec le but de Cafi. Le travail avec et sans ballon a porté ses fruits. Yunis, il est revenu il y a deux trois jours. Il m’a directement mis à l’aise, je le connaissais avec ce qu’il a fait en ligue 1, c’est normal ! Pendant le match, j’étais très serein car lui et toute ma ligne de défense était derrière moi, cela m’a beaucoup aidé pour cette première ! »

Bruno Génésio : « On a pris un but très tôt ce qui était le pire scénario. On a beaucoup dominé, on a été très souvent dans la surface adverse mais on ne s’est pas procuré suffisamment d’occasions nettes compte tenu de ce qu’on a produit dans le jeu. On doit avoir 3 ou 4 occasions nettes pour revenir au score. Ce n’est pas suffisant par rapport à tout ce qu’on a fait et tous les ballons qu’on a amenés dans la surface stéphanoise. Après, on s’est même exposé à des contres et on aurait pu en prendre un deuxième ! On s’attendait à ce genre de match. C’est une équipe qui n’avait pas gagné, pas marqué, il jouait chez eux avec une partie du public qui revenait. Ils étaient dos au mur et on savait qu’il allait être engagé. On était préparé à cela. Après, on fait plusieurs erreurs sur le but qu’on encaisse. On a encore le temps de revenir. On a pas été précis, assez juste pour être plus dangereux que ce qu’on a été. »