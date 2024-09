Après deux semaines de trêve, l’ASSE retrouvait la Ligue 1 ce vendredi. La course au maintien semble d’ors et déjà lancée, alors que les hommes d’Olivier Dall’Oglio sont parvenus à prendre une bouffée d’air. Retour sur les résultats de la quatrième journée.

Premier succès en Ligue 1

L’ASSE restait sur une série de trois défaites consécutives avant la trêve, dont la déroute en Bretagne face à Brest (4-0). L’espoir était à un changement d’état d’esprit ce vendredi, les Stéphanois ont parfaitement su répondre aux attentes. C’est sur une frappe enroulée de Mathieu Cafaro que les Verts prennent le large face au LOSC. Européens, les Dogues ont maintenu la pression sur l’ensemble de la rencontre. Mais Gautier Larsonneur a quitté sa pelouse avec un nouveau clean-sheet en poche. Vainqueurs sur le plus petit des scores, les hommes d’Olivier Dall’Oglio ont accroché leurs premiers points de la saison.

Olympique de Marseille 2 0 OGC Nice Maupay 40′

Henrique 53′

L’Olympique de Marseille s’est en sortie de peu ce samedi face aux Aiglons à l’occasion du derby méditerranéen. Marseille prend les devants par l’intermédiaire de l’ancien Stéphanois Neal Maupay avant le retour dans les vestiaires. Mais c’est une superbe action menée par Harit et Luis Henrique que ce dernier prolonge l’écart. Les hommes de De Zerbi ont terminé la rencontre sur les rotules, avec notamment une expulsion de Derek Cornelius à la 75e. Le coup de sifflet final est donné quelques minutes après l’interruption de la rencontre pour des jets de fumigènes.

AJ Auxerre 0 3 Monaco Kehrer 8′

Vanderson 25′

Zakaria 89′

Le rouleau compresseur monégasque a fait d’Auxerre sa dernière victime. En maîtrise totale sur l’ensemble de la rencontre, le club de la principauté connaît sa troisième victoire depuis le début de saison (trois victoires, un nul). Thilo Kehrer profite, dès la huitième minute de jeu, d’une erreur de Donovan Léon pour ouvrir le score par l’intermédiaire d’une tête bien placée. Vanderson, avant la pause, et Denis Zakaria assurent la victoire en faveur des hommes d’Adi Hütter. Monaco poursuit sa course en tête.

Paris SG 3 1 Stade Brestois Dembélé 42′, 74′

Ruiz 73′ Del Castillo 29′ (Pen)

Un Paris-Brest pour clôturer la journée de la Ligue 1 de ce samedi. Pourtant, ce n’était pas du gâteau pour les joueurs d’Eric Roy. Malgré une ouverture du score sur un penalty provoqué par Ajorque (29′), les Brestois n’ont pas pu résister longtemps aux offensives parisiennes. Ousmane Dembélé remet les pendules à l’heure avant le retour aux vestiaires sur un centre au second poteau de Marco Asencio. Fabian Ruiz expédie Brest dans les vestiaires à la 74′. Victoire confirmée par le second but d’Ousmane Dembélé. En deux minutes, les pirates ont coulé.

Stade Rennais 3 0 Montpellier Blas 24′

Kalimuendo-Muinga 35′

Grønbæk 60′

Victoire sans contestation au Roazhon Park ce samedi. Le Stade Rennais s’est imposé sans trop forcer face à une formation montpelliéraine en difficulté. Le MHSC opte pour la continuité avec une nouvelle défaite, deux journées après la claque infligée par le PSG (6-0). Mis à mal par Reims avant la trêve, Julien Stéphan et les siens ont repris du poil de la bête. Ludovic Blas délivre les Rouges et Noirs à la 24′ minute de jeu. Arnaud Kalimuendo enfonce encore un peu le clou 10 minutes avant le retour aux vestiaires. Puis, déjà passeur décisif, Albert Grønbæk confirme la victoire par un super but dans la surface. Rennes déroule à domicile.

FC Nantes 1 2 Stade de Reims Augusto 28′ Munetsi 34′

Nakamura 90+1′

Victoire dans les derniers instants pour Reims, et fin de la belle série Nantaise. Dominateurs, les Canaris ont manqué de lucidité devant les cages adverses. Bien qu’Augusto donne l’avantage aux hommes de Kombouare, Munetsi égalise quelques minutes plus tard sur une tête dans la surface. Nakamura climatise la Beaujoire dans les dernières minutes de la rencontre, pour le hold-up de la journée.

RC Strasbourg Alsace 1 1 SCO Angers Nanasi 31′ Dieng 62′

Strasbourg et Angers se neutralisent ce samedi au Stade de la Meinau. Le premier point acquis pour le SCO depuis son retour dans l’élite. Le milieu de terrain, bien connu de Saint-Etienne, Sebastian Nanasi ouvre le compteur au terme d’une période dominée par son équipe. Mais Angers inverse la tendance au retour des vestiaires. Parfaitement servi par Hanin, l’ancien Marseille Bamba pousse le ballon au fond des filets pour l’égalisation. Angers rentre dans le Maine-et-Loire avec le point du nul.

Toulouse FC 2 0 Le Havre AC Babicka 70′

Gboho 86′

Le Téfécé s’est imposé à domicile face au Havre dans les dernières minutes de la rencontre. Accrochés à Nantes, puis à Nice, les Toulousains ont entamé la trêve internationale sur une défaite 1-3 face à l’Olympique de Marseille. Les joueurs de Carles Martinez ont accéléré en seconde mi-temps. Babicka lob Arthur Desmas à la 70′ minute de jeu pour sa troisème réalisation de la saison. Yann Gboho parachève la victoire à la 86e.

RC Lens 0 0 Olympique Lyonnais

Les Lyonnais revenaient d’une victoire étriquée face à Strasbourg (4-3). Les joueurs de Pierre Sage se devaient ainsi d’enchainer pour enfin lancer leur début de saison. L’OL était opposée au RC Lens de Will ce dimanche soir. Mais les deux formations se sont quittées dos à dos au terme d’une prestation solide des Lyonnais. Le RC Lens n’est pas parvenu à conclure ses occasions.

Le classement de la Ligue 1