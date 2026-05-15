Dans quelques minutes, l’AS Saint-Étienne (ASSE) va disputer le Play-off 2 face à Rodez, vainqueur du Red Star, il y a trois jours. Ce vendredi, les Verts ont l’occasion de s’offrir une double confrontation décisive face au seizième de Ligue 1. Philippe Montanier a dévoilé son onze pour cette rencontre.

Vainqueurs d’Amiens samedi dernier, les Verts seront tout de même contraints de jouer les Play-offs. Le Mans ayant obtenu son ticket direct pour l’élite, l’ASSE doit affronter Rodez ce vendredi soir

Dans cette rencontre à double tranchant, le faux pas est interdit pour entretenir le rêve d’une montée en Ligue 1.

Plusieurs forfaits chez les Verts

L’ASSE devra composer avec plusieurs absences ce vendredi. Mahmoud Jaber s’est blessé avant la rencontre à Bastia il y a quatre semaines et ne rejouera pas cette saison. Ce qui est également le cas de Paul Eymard, opéré du tibia. Au milieu, Florian Tardieu ne sera également pas de la partie ce soir. Nadir El Jamali est également toujours absent.

En défense, plusieurs joueurs ont également été touchés ces derniers jours. Chico Lamba est d’ores et déjà forfait jusqu’à la fin de la saison après une fracture de fatigue contractée face à Troyes.

Kévin Pédro a quant à lui retrouvé les séances collectives cette semaine. Trop juste pour la réception d’Amiens, le défenseur espérait rejouer avec l’ASSE dès ce vendredi soir.

De retour dans le onze, samedi, Julien Le Cardinal avait inquiété en quittant ses partenaires en seconde période. Le défenseur venu de Brest s’est entraîné normalement et postulait pour une place de titulaire face au RAF.

L’ancien lensois n’était pas le seul à avoir quitté la pelouse sur blessure face à Amiens. Joshua Duffus était également sorti, touché à la cheville. L’attaquant de l’ASSE a également pu participer aux séances collectives dès mardi et postule pour cette rencontre.

Touché au genou à Rodez, Gautier Larsonneur avait manqué la rencontre de samedi face à Amiens. Le portier numéro 1 de l’ASSE espère retrouver rapidement la cage stéphanoise. La tendance était qu'il retrouve sa place dès ce soir.

La composition de l’ASSE