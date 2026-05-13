Doublure d’un Gautier Larsonneur en difficulté ces dernières semaines dans les buts stéphanois, Brice Maubleu marque des points grâce à ses récentes sorties sous le maillot vert. Au cours de ce Sainté Night Club n°221, chroniqueurs et membres du chat ont tranché.

À l’aube des matchs capitaux qui attendent l’AS Saint-Étienne, et au regard des récentes performances de Gautier Larsonneur, portier numéro un et capitaine des Verts, la tendance semble désormais pencher en faveur de Brice Maubleu dans les cages stéphanoises.

Brice Maubleu profite des difficultés de Larsonneur

Les blessures, mais aussi certaines prestations récentes de Larsonneur, ne jouent clairement pas en sa faveur. Le but encaissé à plus de 30 mètres face à Bastia, signé Zaouai dès les premières secondes de jeu avec un positionnement très haut du gardien stéphanois, a laissé des traces. Tout comme le but gag de Bentayeb concédé contre l’ESTAC, qui reste encore dans de nombreuses mémoires stéphanoises.

À l’inverse, l’expérimenté Brice Maubleu, dont les premières sorties en Coupe de France n’avaient pas forcément convaincu les chroniqueurs, semble progressivement gagner du crédit auprès des supporters comme des observateurs.

Des performances rassurantes avant les playoffs

Cette saison en Ligue 2, l’ancien gardien grenoblois affiche trois clean sheets en quatre rencontres disputées sous le maillot vert, avec plusieurs performances remarquées.

Contre Grenoble tout d’abord, les Verts avaient ramené un point du Stade des Alpes en grande partie grâce à lui. Face à Annecy (4-0) puis Amiens (5-0), Maubleu n’a certes pas eu énormément de travail, mais il a parfaitement répondu présent lorsqu’il a été sollicité.

Son unique but encaissé en championnat l’a été à Nancy, sur un exploit individuel de Zakaria Fdaouch contre lequel il ne pouvait finalement pas faire grand-chose.

Au-delà des statistiques, c’est surtout l’attitude du gardien qui semble séduire les supporters stéphanois. Maubleu dégage une forme de sérénité et de confiance dans ses interventions, là où Gautier Larsonneur apparaît parfois plus nerveux et plus agité dans ses prises de décision.

Dans un football où les dynamiques et la confiance jouent un rôle essentiel, tout porte à croire que Brice Maubleu représente aujourd’hui l’option la plus rassurante pour aborder les rendez-vous décisifs qui attendent les Verts.

Reste désormais à savoir quel choix fera Philippe Montanier, lui-même ancien gardien de but, au moment d’aborder ces échéances capitales.

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