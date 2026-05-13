Auteur d’un doublé lors de la victoire de Rodez sur la pelouse du Red Star (3-2), Mathis Magnin n’a pas caché sa satisfaction après la qualification du RAF pour le play-off 2 face à l’ASSE. Le milieu ruthénois a aussi envoyé un message clair avant le déplacement à Geoffroy-Guichard vendredi.

Mathis Magnin avait le sourire après la qualification de Rodez au terme d’un match spectaculaire face au Red Star. Le milieu ruthénois, auteur du deuxième but égalisateur, savourait d’abord la portée collective de cette victoire. "C’était intense. Marquer dans des matches importants comme ça, ça fait vraiment plaisir. Je suis content pour tout le club, toute l’équipe et tous les supporters qui sont venus depuis Rodez pour nous soutenir." Le joueur du RAF reconnaissait également le caractère particulier d’une telle soirée. "Ce n’est pas tous les jours que je marque des buts comme ça. Alors le faire dans un match aussi important, c’est encore mieux." Grâce à ce succès 3-2, Rodez a désormais rendez-vous avec l’ASSE vendredi à Geoffroy-Guichard dans une rencontre décisive pour poursuivre son rêve de montée en Ligue 1.

Rodez assume ses ambitions avant l’ASSE

Très vite, Mathis Magnin s’est projeté vers le déplacement à Saint-Étienne. Malgré l’enchaînement des rencontres et le temps de récupération réduit, le milieu ruthénois refuse d’aborder ce play-off comme une simple récompense. "Le match à Saint-Étienne, pour nous, ce n’est pas du bonus. Si on regarde la deuxième partie de saison, on est la meilleure équipe de cette seconde moitié de championnat." Conscient de la difficulté qui attend Rodez face à une ASSE plus reposée, Magnin reste ambitieux. "Eux n’ont pas joué. Ça va être un match compliqué parce qu’ils ont eu du repos. Maintenant, l’important pour nous, c’est la récupération : bien manger, bien dormir et bien se reposer parce que le match arrive vite." Avant d’afficher clairement les intentions du RAF : "On veut aller à Saint-Étienne pour les battre."

"On ne va pas changer notre façon de jouer"

Mathis Magnin a également insisté sur l’identité de jeu développée par Rodez cette saison. Le joueur ruthénois estime que son équipe devra conserver les mêmes principes malgré le contexte particulier d’un match couperet à Geoffroy-Guichard. "On est une équipe qui doit mettre de l’intensité et de la vitesse. On a aussi des joueurs sur le banc prêts à entrer." Rodez entend donc rester fidèle à son style offensif et agressif. "On ne va pas changer. On va jouer comme d’habitude avec beaucoup d’intensité et de pression." Enfin, Magnin est revenu sur son deuxième but inscrit sur coup de pied arrêté. Il explique que cette situation avait été travaillée à l’entraînement. "Même en première période, on avait déjà trouvé Baldé seul sur corner. On cherche certaines zones, notamment le point de penalty ou la première zone. Le ballon est arrivé parfaitement et j’ai réussi à le mettre au fond." Un avertissement supplémentaire envoyé à l’ASSE avant vendredi soir.