L’ASSE joue sa place pour les barrages ce vendredi face à Rodez. Avant de recevoir le club aveyronnais, le meilleur joueur de Ligue 2, Zuriko Davitashvili, a répondu aux différentes questions des journalistes. Extraits.

Zuriko Davitashvili (joueur de l’ASSE) : “Bien sûr, c'est un grand honneur pour moi ce trophée. Mais comme je l'ai dit avant, c'est juste un trophée individuel et mon objectif est le même que l’équipe. Nous savons tous que nous avons un match très important demain et je suis totalement concentré dessus."

Un moment spécial avec les joueurs de l'épopée des Verts

Zuriko Davitashvili (joueur de l’ASSE) : “C'était un grand moment pour nous de les voir et de les rencontrer parce qu'ils sont les héros du club, de l’AS Saint-Étienne, du football français. C'était un plaisir de les rencontrer pour moi. Ils ont eu un petit discours avec nous et c'était un grand moment Quand des joueurs comme eux te parlent, tu apprends des choses et c'est bien. Peut-être qu'on a été plus puissants la dernière fois. Peut-être que c'était un petit truc pour nous aider et c'était génial pour moi."

L'ASSE a de nouveau son destin entre ses mains

Zuriko Davitashvili (joueur de l’ASSE) : “Gagner contre Amiens était une bonne façon de terminer la saison réguliére, mais la saison n'est pas terminée, bien sûr. C'est bien pour la confiance de l'équipe. Tout le monde est prêt. Nous allons jouer notre meilleur match demain, nous devons gagner. Nous savons que Rodez est une bonne équipe, nous l'avons vu il y a deux semaines, quand ils nous ont battus.



La non-montée c’était un peu décevant, un peu frustrant, mais maintenant tout est entre nos mains. Nous n'avons pas besoin de regarder d'autres matchs, d'autres équipes. C'est notre responsabilité maintenant et nous devons le faire. C'était dur, bien sûr, de gagner 5-0 et de ne pas être heureux de ce résultat. Maintenant, notre objectif est de gagner les playoffs contre Rodez et de montrer à tout le monde que nous devons gagner ce match...

Normalement je suis prêt à jouer les 90 minutes. C'était délicat pour moi de débuter la semaine dernière, à cause de la blessure."