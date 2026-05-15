À quelques minutes du coup d’envoi de cet ASSE–Rodez, comptant pour les finales de playoffs, les joueurs s’échauffent actuellement dans un Stade Geoffroy-Guichard plein à craquer et sous tension. Patrick Guillou, Philippe Montanier Aimen Moueffek ou encore Pierre-Olivier Murat se confient sur les enjeux de la rencontre.

Invaincus depuis 21 matchs, les hommes de Didier Santini se présentent à Stade Geoffroy-Guichard en finale de playoffs, comme il y a deux saisons. Auteurs d’une performance de haute intensité au Red Star FC ce mardi, les Ruthénois doivent réitérer seulement trois jours plus tard. Un troisième déplacement en l’espace d’une semaine.

Un avantage physique en termes de fraîcheur, ajouté au soutien du Chaudron, que les hommes de Philippe Montanier devront saisir s’ils souhaitent se qualifier pour les barrages.

Au micro de BeIN Sports en bord de pelouse, Patrick Guillou se confie sur les enjeux de la rencontre et sur la pression qu’un tel match exerce.

Espérons que Geoffroy-Guichard porte les Verts

Selon Patrick Guillou, Saint-Étienne est passé à côté de son sprint final, mais les playoffs représentent un tout autre championnat.

“Les trois défaites de Saint-Étienne dans le sprint final ont fait très mal. Pendant ce temps-là, Le Mans a fait le boulot là où Saint-Étienne n’a pas réussi à gagner, comme à Bastia.

Attendez de voir quand les Green et les Magic vont pousser… Espérons que cela porte l’équipe des Verts.”

Une finale de playoff ? Un match à l’envie

Aïmen Moueffek rappelle que le groupe connaît déjà ce type de rendez-vous.

“On a déjà vécu ces situations, tout le monde connaît l’importance du match d’aujourd’hui.

L’agressivité et l’envie feront la différence. Il y a plus d’envie qu’il y a deux ans.”

Le président du Rodez Aveyron Football, Pierre-Olivier Murat, s’est lui aussi montré confiant avant la rencontre.

“On est très, très bien par rapport à il y a deux ans. On a bien récupéré, on a une équipe jeune. On vient ici pour gagner le match.

Il y a du monde qui est resté à la maison à cause de la limite de supporters, mais ils seront derrière nous. Nous, on vient ici pour gagner en tout cas.”

La victoire facilite la récupération

Philippe Montanier est revenu sur la frustration de la montée manquée et sur l’état physique de son groupe avant ce rendez-vous décisif.

“Ça a été vite évacué, la frustration. On savait que c’était une possibilité, donc ce n’était pas une grande surprise.

J’ai déjà vécu cette expérience avec Lens. Ils ne seront pas fatigués, la victoire facilite la récupération. On va se concentrer sur nous.

Chaque match a sa vérité. Au match retour, on avait quelques absents. On a notre public, et la victoire contre Amiens a donné de la confiance. Tout va se jouer sur un match.”

Didier Santini, de son côté, veut voir son équipe rester fidèle à ses principes.

“Il faut rester dans ce qu’on sait faire. C’est un match magnifique dans un stade magnifique. Il faut bosser.

L’équipe est bien, elle est jeune, elle a du jus. On a gagné deux finales pour être présents ici.

Non, les changements tactiques de Saint-Étienne ne vont rien changer. Nous, on va rester dans ce qu’on sait faire.”

Le coup d'envoi dans quelques minutes, Saint-Étienne fait face à son destin dans cette finale de Playoffs.

Source : BeIN Sports ; Peuple-Vert.fr