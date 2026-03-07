Dans quelques minutes, l’AS Saint-Étienne (ASSE) va retrouver le Chaudron à l’occasion de la 26ᵉ journée de Ligue 2. Philippe Montanier a choisi ses onze titulaires pour ce choc face au Red Star. Pour rappel, les Verts pourraient signer un cinquième succès de rang et prendre huit points d’avance sur leur adversaire du soir. Voici la compo des Verts.

Depuis son premier match sur le banc de l’ASSE, il y a un mois pile, Philippe Montanier n’a pas connu d’autre résultat que la victoire. Le coach normand à l’occasion de remporter un cinquième match consécutif ce samedi soir.

Tardieu à nouveau sur le flanc

De retour comme titulaire, la semaine passée, Florian Tardieu a ressenti une douleur au mollet cette semaine. Philippe Montanier a annoncé le forfait de son milieu face au Red Star suite à cette gène.

Chico Lamba ne sera pas de la partie non plus. Le défenseur portugais a fait son retour aux séances collectives mais va d’abord rejouer avec la réserve avant de faire son retour dans le groupe de l’ASSE en Ligue 2.

Dans l’inside de cette semaine, Maxime Bernauer a annoncé un retour au collectif dans les prochains jours. Le défenseur formé au Stade Rennais espère pouvoir reprendre avec le groupe d’ici deux à trois semaines. Pour rappel, il a été opéré d’une blessure au ménisque au début du mois de janvier.

Mahmoud Jaber s’entraîne également de manière individuelle depuis quelques jours. Blessé à Reims, le 24 janvier dernier, l’Israélien devrait pouvoir revenir dans les prochaines semaines avec l’ASSE sur les pelouses de Ligue 2.

Djylian N’Guessan a également pu reprendre la course cette semaine, trois semaines après sa blessure musculaire contractée à Guingamp.

Opéré du genou en début de semaine, Nadir El Jamali va manquer plusieurs semaines de compétition. La fin de saison du milieu formé au club est compromise.

Enfin, blessé à la main, Joao Ferreira est toujours forfait et ne fera pas son retour avec l’ASSE ce week-end.

La composition de l’ASSE