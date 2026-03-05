Comme annoncé ce matin par Morning-Foot, c’est désormais officiel. L’Amiens SC a annoncé ce jeudi la mise en retrait d’Omar Daf de son poste d’entraîneur de l’équipe professionnelle, alors que le club picard traverse une période particulièrement délicate en Ligue 2.

Dans un communiqué, la direction amiénoise a confirmé la décision tout en saluant le travail de son désormais ex-coach. « L'Amiens SC officialise la mise en retrait d'Omar Daf de son poste d'entraîneur de l'équipe professionnelle à compter de ce jour. Le club tient à remercier Omar pour son engagement, son professionnalisme et le travail accompli depuis son arrivée, ainsi que pour l'investissement dont il a fait preuve au service du club et du groupe. »

Cette décision intervient dans un contexte sportif très tendu. Amiens reste sur plusieurs résultats négatifs ces dernières semaines, qui ont progressivement plongé le club dans la lutte pour le maintien.

Les Picards ont notamment enchaîné :

une défaite à Grenoble (2-1)

une lourde défaite face à Dunkerque (1-4)

puis un revers à domicile contre Troyes (0-2)

Seul un succès spectaculaire face à Clermont (4-3) est venu éclaircir une dynamique globalement très fragile. Après 25 journées de Ligue 2, Amiens occupe actuellement la 16e place avec 23 points, position de barragiste. Une situation qui inquiète la direction alors que la saison entre dans sa dernière ligne droite.

Une décision pour provoquer un électrochoc

Arrivé sur le banc amiénois en 2023, Omar Daf n’aura donc pas réussi à redresser durablement la situation sportive du club. Malgré son expérience sur les bancs français, notamment à Sochaux et Dijon, le technicien sénégalais n’est pas parvenu à installer une dynamique positive cette saison. Face à l’urgence sportive, la direction amiénoise a donc décidé d’agir afin de tenter un électrochoc avant le sprint final.

Ielsch et Costa assurent l’intérim à Amiens

Dans l’attente de la nomination d’un nouvel entraîneur, le club a confié l’encadrement du groupe professionnel à deux membres du staff. « Dans l'attente de nouvelles dispositions, la prise en charge du groupe professionnel est dès aujourd'hui assurée par Julien Ielsch et Serge Costa. » Le duo devra rapidement tenter de remobiliser l’effectif amiénois à neuf journées de la fin du championnat.

Un maintien à aller chercher en Ligue 2

Avec seulement 23 points au compteur, Amiens reste sous pression dans la course au maintien. Les projections statistiques évoquent même un risque important de relégation si la dynamique actuelle se poursuit. La mission du futur entraîneur sera donc claire : relancer rapidement l’équipe pour éviter une descente en National. Chaque point comptera pour le club picard s'il veut se sauver en Ligue 2.