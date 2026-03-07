À quelques minutes du coup d’envoi entre l’ASSE et le Red Star à Geoffroy-Guichard, Grégory Poirier s’est présenté au micro de beIN Sports. L’entraîneur audonien a évoqué l’importance de la rencontre et les intentions de son équipe face à des Verts engagés dans la course à la montée.

Grégory Poirier (entraîneur du Red Star) : "C'est une fierté, c'est du plaisir. Mais au-delà de ça, on est là aussi pour obtenir un résultat et réaliser une performance. L'objectif est de poser des problèmes à Saint-Étienne. On a besoin de maîtrise dans le jeu. Pour y parvenir, il faudra être solide à la perte de balle et lorsque nous n'aurons pas le ballon. Mais on veut essayer de jouer, d'aller au bout de nos actions et de gagner si c'est possible."

L’entraîneur audonien reconnaît aussi une période moins favorable pour son équipe.

"Je pense qu'on est un peu moins efficace devant et un peu moins performant dans le jeu. On traverse une période un peu plus délicate. Mais à l'échelle de la saison, cela reste une saison magnifique. À nous maintenant de faire en sorte que la dynamique s'inverse sur ces dix derniers matchs."

Poirier : "Je pense que l’ASSE joue davantage en bloc aujourd'hui"

Malgré ce passage plus compliqué, le technicien du Red Star rappelle que son équipe reste bien placée au classement.

"C'est un vrai défi ce soir. On a une opportunité énorme et la chance d'être encore cinquièmes. À nous de mettre les ingrédients et de tenir dans la durée. Aujourd'hui, il faudra être consistant."

Grégory Poirier s’attend également à un match différent de celui disputé à l’aller.

"Je pense que l’ASSE joue davantage en bloc aujourd'hui. Il faudra déplacer leur organisation, sortir de nos circuits habituels, garder de la maîtrise et trouver des relais pour changer le jeu. C'est différent du match aller où la verticalité était importante parce qu'ils pressaient beaucoup. Cette fois, il faudra les déplacer."

Enfin, l’entraîneur audonien insiste sur l’importance de l’efficacité offensive.

"Dans un match comme celui-ci, si vous n'êtes pas tueur devant le but, vous ne pouvez pas ramener des points. Sur nos premières occasions, il faudra être clinique. On a plusieurs attaquants dans l'effectif et on doit retrouver cette confiance devant le but. Ce soir peut être la meilleure opportunité."