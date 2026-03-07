L’ASSE retrouve Geoffroy-Guichard ce week-end avec la réception du Red Star, à l’occasion d’une nouvelle journée importante de Ligue 2 BKT. Une rencontre capitale pour les Verts, désormais installés dans le haut du classement et bien décidés à poursuivre leur excellente dynamique. Voici tout ce qu’il faut savoir pour ne rien manquer de cette affiche qui pourrait propulser les Verts en tête de la Ligue 2.

Le match entre l’AS Saint-Étienne et le Red Star se disputera ce samedi à 20h, dans un Chaudron qui devrait encore afficher une belle affluence. Portés par quatre victoires consécutives, dont un succès convaincant à Pau (3-0) lors de la dernière journée, les hommes de Philippe Montanier veulent confirmer devant leur public et continuer à mettre la pression dans la course à la montée.

Face à eux, le Red Star s’avance avec de solides arguments. Les Audoniens réalisent une saison convaincante et occupent actuellement les premières places du classement. Équipe compacte et difficile à manœuvrer, le Red Star s’appuie sur une organisation collective solide et sur plusieurs individualités capables de faire la différence. Pour les Stéphanois, la prudence sera donc de mise face à un adversaire direct dans la lutte pour le haut de tableau.

Pour Saint-Étienne, l’objectif sera clair : imposer le rythme de la rencontre, contrôler l’entrejeu et capitaliser sur la confiance accumulée ces dernières semaines. Avec une attaque en forme et une défense de plus en plus solide, les Verts veulent continuer à surfer sur leur dynamique positive. Dans un championnat aussi serré que la Ligue 2, chaque point compte et les confrontations directes peuvent rapidement peser lourd dans la hiérarchie.

La rencontre sera diffusée en exclusivité sur beIN SPORTS 1. Le coup d’envoi sera donné à 20h précises, avec une prise d’antenne prévue aux alentours de 19h30 pour présenter les compositions d’équipes et les enjeux de la soirée. Les abonnés pourront suivre la rencontre à la télévision ainsi que via les supports numériques du diffuseur (ordinateur, tablette, smartphone).

Le débrief d’ASSE - Red Star sur Peuple Vert TV

Comme après chaque rencontre, la soirée se prolongera sur Peuple Vert TV. À partir de 22h, l’émission Jeu Sainté Match proposera un débrief à chaud d’ASSE - Red Star : analyses, réactions et échanges avec les supporters seront au programme, en direct sur la chaîne YouTube Peuple Vert TV.

Rendez-vous donc ce week-end à 20h pour ASSE - Red Star, puis à 22h pour le débrief. Une soirée 100 % verte pour vivre et analyser chaque temps fort au plus près de l’actualité stéphanoise.