Ce samedi soir à 20h, l’ASSE va recevoir le Red Star lors d’une rencontre comptant pour la 26ᵉ journée de Ligue 2. L’entraîneur de l’ASSE s’est présenté en conférence de presse ce jeudi à la mi-journée. Philippe Montanier a fait le point sur les différentes absences avant cette affiche. Voici ses mots.

De retour au collectif depuis la fin de la semaine dernière, Chico Lamba continue de se rapprocher d’un retour. Après près de six semaines d’absence, le portugais devrait prochainement être de retour dans le groupe de l’ASSE. Le club ne compte cependant pas bruler les étapes avec son défenseur recruté cet été

Sorti à Reims, comme Chico Lamba, Mahmoud Jaber a récemment repris le travail individuel. Le milieu recruté à Haïfa poursuit sa phase de reprise et devra encore patienter pour retrouver les pelouses de Ligue 2.

Absent depuis le début de l’année civile, Maxime Bernauer espère revenir dans le groupe d’ici quelques semaines. L’ancien joueur du Paris FC travaille toujours individuellement et a déclaré dans le dernier inside publié par l’ASSE “en avoir encore pour deux ou trois semaines” avant de retrouver les séances collectives.

Joao Ferreira est toujours forfait depuis le 31 janvier dernier et sa blessure à la main. Le latéral portugais ne semble pour l’instant pas proche de revenir dans le groupe et de retrouver la compétition

Ce qui devrait également être le cas de Nadir El Jamali, blessé au genou. L’entraîneur de l’ASSE, Philippe Montanier a annoncé que son jeune joueur allait subir une intervention chirurgicale.

Le milieu n’est pas le seul joueur formé au club à être indisponible depuis quelques semaines. Touché musculairement à Guingamp, Djylian N’Guessan était en soins et ne devrait pas être disponible ce samedi

Les mots du coach de l’ASSE

Philippe Montanier (Coach de l’ASSE) : “Florian Tardieu a ressenti une gêne au mollet et ne sera pas disponible. Ce n’est pas une bonne nouvelle, car je l’avais vraiment trouvé important à Pau. Maxime Bernauer et Mahmoud Jaber avancent, Chico Lamba est bien et a fait la semaine avec nous. Il doit reprendre du temps de jeu avec la Réserve, mais on repoussera à la semaine prochaine pour qu’il joue à domicile. Nadir El Jamali a lui été opéré en début de semaine."