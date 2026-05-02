Dans quelques minutes, l’ASSE va défier Rodez à l’occasion de la 33ᵉ journée de Ligue 2. Face à Troyes, les Stéphanois ont concédé leur seconde défaite de suite et sont obligés de gagner pour espérer potentiellement reprendre la deuxième place. Philippe Montanier a dévoilé les onze joueurs qui débuteront à Paul-Lignon. Voici la compo des Verts.

Avec le match nul du Mans, l’ASSE avait l’occasion de s’installer seule à la seconde place en Ligue 2. Il fallait cependant battre Troyes, ce que les Verts n’ont pas fait. Après deux défaites consécutives, l’heure est à la relance face à une équipe du RAF en pleine bourre.

Des incertitudes et des absences en pagaille

Philippe Montanier a annoncé plusieurs absences avant cette rencontre. Touché face à Troyes, Chico Lamba a vu sa saison se terminer. Le portugais, recrue la plus chère du dernier mercato estival de l’ASSE, souffre d’une fracture de fatigue.

Plus tôt dans le match, Zuriko Davitashvili avait également dû sortir sur blessure. Le gérogien souffre d’une entorse à la cheville et manquera ce déplacement.

Mahmoud Jaber sera également absent jusqu’à la fin de l’exercice. L’Israélien a été opéré la semaine dernière et sera éloigné des terrains pendant une longue période. L’ASSE doit composer avec de nombreuses absences au milieu.

Autre joueurs touchés, Paul Eymard et Nadir El Jamali ne seront pas de la partie. Le premier a été victime d’une fracture du Tibia et sera forfait plusieurs mois. Le second a repris en salle après de nombreuses semaines d’absence.

Florian Tardieu poursuit sa phase de reprise et ne devrait pas rejouer avec l’ASSE cette saison.

Philippe Montanier a également évoqué le cas d’Aïmen Moueffek ce jeudi. Le milieu formé au club a été victime d’un coup au mollet. Alors qu'il devait être testé, le marocain déclare forfait pour la rencontre, comme annoncé par nos soins.

Julien Le Cardinal a également repris en individuel cette semaine. Blessé et forfait face à Troyes, le défenseur venu de Brest espérait un retour ce samedi mais finalement le staff stéphanois n'a pas pris de risque.

La composition de l’ASSE