Alors que l’ASSE joue gros à Rodez, Robert Malm met en garde sur la course à la montée directe et pointe les fragilités stéphanoises avant un match déjà décisif.

L’ASSE aborde un tournant de sa saison ce soir sur la pelouse de Rodez. Une rencontre capitale dans la lutte pour la montée directe, où chaque point pèse lourd. Mais à quelques heures du coup d’envoi, le discours n’est pas forcément rassurant côté observateurs. Consultant pour beIN Sports, Robert Malm a livré une analyse lucide dans les colonnes de L’Équipe. Et son constat est clair : les Verts avancent sur un fil.

Selon lui, le contexte n’est pas favorable à Saint-Étienne. Entre une dynamique moins convaincante et une infirmerie bien remplie, les hommes de Philippe Montanier arrivent fragilisés. En face, Rodez affiche une confiance totale. Une opposition qui s’annonce piégeuse.

ASSE : une dynamique inquiétante ?

Robert Malm ne cache pas ses doutes. Pour lui, la montée directe semble aujourd’hui compromise pour les Verts. La raison est simple : Rodez est en pleine réussite.

Le consultant insiste sur la solidité mentale des Ruthénois. Une équipe qui “n’a peur de rien” et qui avance sans pression. À l’inverse, Saint-Étienne doit composer avec plusieurs absences importantes. Chico Lamba, Zuriko Davitashvili, Aimen Moueffek ou encore Julien Le Cardinal manquent à l’appel. Des forfaits qui pèsent lourd dans un sprint final où chaque détail compte.

Dans ce contexte, la mission s’annonce délicate. L’ASSE n’a plus vraiment le droit à l’erreur. Mais elle doit aussi retrouver de la sérénité dans son jeu.

Le Mans met la pression sur l’ASSE

Dans le même temps, la situation se complique avec la montée en puissance du Mans FC. Les Manceaux ont désormais leur destin entre les mains. Une situation inédite cette saison.

Robert Malm se montre curieux de voir leur réaction. Le Mans n’est plus le chasseur, mais le chassé. Et cela change tout. Recevoir le Stade de Reims dans un stade plein ajoute encore de la pression. Mais jusqu’ici, les Manceaux ont avancé avec une forme d’insouciance qui fait leur force.

Si cette dynamique se poursuit, elle pourrait mettre encore plus de pression sur l’ASSE. Car dans cette course à distance, chaque faux pas peut coûter très cher.

Une fin de saison totalement imprévisible

Malgré ses réserves, Robert Malm tempère. Le championnat reste imprévisible. Les séries peuvent s’inverser rapidement.

“Tout peut arriver”, rappelle-t-il. Une phrase qui résume parfaitement la situation actuelle. L’ASSE joue gros ce soir. Une victoire relancerait totalement la machine. Un faux pas, en revanche, pourrait confirmer les craintes.