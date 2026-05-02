Le Mans FC joue gros face à Reims en Ligue 2. Privé de deux hommes, Patrick Videira doit revoir ses plans pour un match décisif dans la course à la montée.

Le Mans FC a son destin entre les mains. Ce samedi 2 mai, les Sang et Or reçoivent le Stade de Reims avec un objectif clair : gagner et espérer une contre-performance de l’ASSE pour rêver d’une montée en Ligue 1. Une soirée qui pourrait marquer l’histoire du club. Mais à l’approche de ce rendez-vous capital, Patrick Videira doit composer avec plusieurs absences majeures.

Le premier coup dur concerne le poste de gardien. Nicolas Kocik, titulaire habituel, est forfait en raison d’une blessure aux adducteurs. Une absence loin d’être anodine dans un match à haute tension. Pour le remplacer, c’est Ewan Haftout qui sera titularisé. Peu utilisé ces dernières semaines, le portier reste toutefois sur une prestation solide face à Annecy début mars (3-0). Un match référence sur lequel il devra s’appuyer.

Ligue 2 : des choix forts de Videira

Au-delà du gardien, Patrick Videira a également tranché dans sa défense. Aligné dans une arrière-garde à trois, Voyer est préféré à Cossier sur le côté gauche. Un choix fort qui témoigne d’une volonté d’apporter davantage de solidité ou de relance dans ce secteur.

Au milieu, l’absence de Milan Robin se confirme. Sorti prématurément face à Grenoble, le joueur n’est pas remis et manque un rendez-vous crucial. Le trio Bretelle, Lauray et Quarshie aura donc la lourde tâche d’assurer l’équilibre de l’équipe. Un secteur clé face à une formation rémoise capable de mettre beaucoup d’intensité.

Une attaque pour faire la différence

Devant, Videira mise sur une formule déjà gagnante. Le duo Colas - Gueye est reconduit. Une association qui avait fait très mal à Pau FC début avril (4-0). Leur complémentarité et leur efficacité seront des atouts essentiels pour faire basculer la rencontre.

Car au-delà des choix tactiques, l’enjeu est immense. Une victoire pourrait rapprocher Le Mans FC d’un retour en Ligue 1, à condition que l’AS Saint-Étienne trébuche dans le même temps. Un scénario encore incertain, mais qui donne une dimension supplémentaire à cette rencontre.

La composition du Mans FC :

Hatfout – Calodat, Voyer, Yohou, Boisse, Buades – Bretelle, Lauray, Quarshie – Colas, Gueye.

Source : Ouest-France