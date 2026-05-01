L’ASSE joue gros à Rodez dans la course à la montée en Ligue 2, mais les Verts devront faire avec un énième coup dur, forfait de dernière minute dans un contexte déjà très tendu.

La pression monte autour de l’AS Saint-Étienne. À deux journées de la fin du championnat, les hommes de Philippe Montanier n’ont plus le droit à l’erreur. Battus coup sur coup par Bastia (0-2) puis Troyes (0-3), les Verts ont perdu la main dans la course à la montée. Une dynamique inquiétante au pire moment de la saison.

Ce déplacement à Rodez s’annonce donc décisif. Mais au-delà de l’enjeu sportif, c’est bien l’état de l’effectif qui interpelle. L’ASSE traverse une période délicate, marquée par une accumulation de blessures qui fragilise considérablement le groupe.

Une hécatombe dans l’effectif

Depuis plusieurs semaines, les absences s’accumulent et compliquent la tâche du staff stéphanois. Déjà privés de Chico Lamba, Mahmoud Jaber, Zuriko Davitashvili, Florian Tardieu, Nadir El Jamali ou encore Paul Eymard, les Verts doivent désormais composer sans un élément supplémentaire.

Et pas des moindres.

Aïmen Moueffek, pièce importante du milieu de terrain, ne sera pas du déplacement à Rodez. Pourtant, Philippe Montanier s’était montré plutôt rassurant en conférence de presse. Mais selon nos informations, le joueur est finalement contraint de déclarer forfait. Il ne figurera pas dans le groupe convoqué pour ce rendez-vous crucial.

Un nouveau coup dur qui vient affaiblir un secteur déjà fragilisé.

ASSE : un match capital sous tension

Dans ce contexte, la rencontre face à Rodez prend une dimension encore plus importante. L’ASSE n’a plus de marge. Une nouvelle contre-performance pourrait définitivement compromettre ses ambitions de montée.

Au-delà du résultat, c’est aussi la réaction attendue qui sera scrutée. Après deux lourdes défaites, les Verts doivent montrer un tout autre visage. L’état d’esprit sera déterminant.

Mais avec un effectif diminué et des cadres absents, la mission s’annonce délicate. Philippe Montanier devra trouver des solutions, sans quoi la fin de saison pourrait virer au cauchemar.