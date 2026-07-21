Après la retransmission gratuite face au Servette FC, les supporters de l'ASSE devront cette fois mettre la main à la poche pour suivre le déplacement des Verts à Glasgow. La rencontre de mercredi (20h45) sera diffusée exclusivement sur Rangers TV. Un choix qui s'explique par la politique de diffusion du club écossais.

Les supporters stéphanois s'étaient habitués à suivre gratuitement les premiers matchs de préparation de leur équipe. Ce ne sera pas le cas pour le troisième rendez-vous estival. La rencontre entre les Rangers et l'ASSE sera diffusée uniquement sur Rangers TV, la plateforme officielle du club écossais, accessible via un abonnement mensuel. Pour cela, il vous faudra débourser 24£, soit à peu près 28 euros. À moins d'être un passionné des Rangers, cela fait un peu cher la rencontre...amicale !

Les Rangers ont conservé les droits de diffusion

Selon les informations recueillies par Peuple-Vert, cette situation s'explique par la volonté des Rangers de conserver l'exclusivité de la retransmission. Le club écossais a sécurisé les droits de diffusion de cette rencontre et n'a pas autorisé une diffusion gratuite par le club stéphanois, via ASSE TV, qui couvre habituellement les matchs de préparation de l'ASSE.

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Cette décision relève donc avant tout de la stratégie commerciale du club de Glasgow, qui souhaite valoriser sa propre plateforme audiovisuelle. Reste à savoir si la passion va l'emporter sur la raison pour certains supporters des Verts...

Une exception dans la préparation des Verts

Cette rencontre constitue toutefois un cas particulier. Comme annoncé par le club stéphanois, les deux derniers matchs de préparation de l'ASSE seront bien diffusés gratuitement, dans les mêmes conditions que la rencontre disputée face au Servette FC.

Les supporters stéphanois devront donc faire une exception pour suivre cette affiche de prestige à Ibrox, avant de retrouver un accès libre pour les dernières répétitions estivales des Verts.