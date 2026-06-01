L’ASSE a bouclé sa saison 2026-2027 ce vendredi soir après les barrages Ligue 1 face à l’OGC Nice. Une dernière rencontre qui vient conclure un exercice intense pour les Verts, marqué par de nombreux changements mais aussi par une certaine stabilité dans le groupe professionnel.

Entre le championnat, la Coupe de France et les barrages, Eirik Horneland puis Philippe Montanier auront dû composer avec un effectif régulièrement sollicité. Blessures, suspensions, méformes ou choix tactiques ont poussé le staff stéphanois à utiliser un large panel de joueurs tout au long de la saison.

Au total, 41 joueurs différents auront intégré au moins une feuille de groupe cette saison toutes compétitions confondues. Une donnée révélatrice des nombreux ajustements opérés durant cet exercice 2026-2027.

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ASSE : deux joueurs présents à chaque rendez-vous

Dans cette rotation importante, certains cadres se sont montrés incontournables. Mickaël Nadé et Brice Maubleu sont ainsi les deux seuls joueurs à avoir participé aux 40 groupes de l’ASSE cette saison.

Une statistique qui illustre parfaitement leur régularité et leur importance au sein du collectif stéphanois. Match après match, les deux hommes ont conservé la confiance du staff technique jusqu’à cette dernière affiche contre Nice.

Derrière ce duo, Irvin Cardona et Ben Old suivent avec 38 présences dans le groupe. Gautier Larsonneur affiche quant à lui 37 convocations, juste devant Augustine Boakye et ses 36 apparitions.

Une large revue d’effectif cette saison

Cette saison aura également permis à plusieurs jeunes joueurs de découvrir l’environnement du groupe professionnel. Neuf éléments ont ainsi intégré au moins une feuille de match sans toutefois entrer en jeu.

Dodote, Baalal, Moulin, Achour, Touré, Soumahoro, Hornech, Toty et Cheikh auront donc vécu cette expérience avec le groupe professionnel stéphanois.

Cette large utilisation de l’effectif traduit aussi les besoins d’une saison longue et exigeante. L’ASSE aura dû puiser dans ses ressources pour rester compétitive jusqu’au bout.

Au final, cette saison 2026-2027 aura permis de dégager un noyau solide autour de plusieurs cadres très régulièrement sollicités par Philippe Montanier.