Après une première saison d’observation, les nouveaux dirigeants de l’AS Saint-Étienne enclenchent la vitesse supérieure. Recrutement, performance, cellule médicale… L’heure est à la restructuration en profondeur du côté de l'ASSE.

Durant la saison 2024-2025, Kilmer Sports Ventures, le groupe canadien désormais propriétaire de l’ASSE, s’est montré relativement discret. Hormis quelques prises de paroles stratégiques, Ivan Gazidis et ses hommes ont adopté une posture d’analyse. L’objectif ? Diagnostiquer avec précision les défaillances structurelles du club après des années de gestion contestée. Centre de formation, cellule médicale, staff technique, cellule de recrutement… tout a été passé au crible par des audits successifs.

À l’aube de la saison 2025-2026, la phase 2 est lancée : l’action. Et elle se manifeste sur tous les fronts.

Recrutement : Lousberg au front

L'une des premières décisions fortes concerne la cellule de recrutement, pilotée par Loïc Perrin. Alexandre Lousberg, 27 ans, a été recruté pour endosser le rôle de coordinateur du recrutement. Passé par le Standard de Liège, où il était en charge du développement du scouting local et international, ce jeune profil trilingue (français, anglais, espagnol) incarne une nouvelle génération de recruteurs formés à la data et à la modernisation des processus.

Diplômé en droit du sport et certifié par Statsbomb, Lousberg est déjà à l’œuvre aux côtés de Perrin au stage du Chambon-sur-Lignon. Sa mission est claire : apporter une vision plus analytique, anticiper les évolutions du marché, structurer les grilles de détection et mieux cibler les profils correspondant au projet Horneland.

Performance : Tivey et Holohan pour un virage international

Le deuxième chantier majeur concerne la performance physique, domaine dans lequel l’ASSE était en retard. L’arrivée d’Eirik Horneland, accompagné de son équipe technique norvégienne, a entraîné une refonte du staff. Exit Benjamin Guy, bienvenue à David Tivey et Calum Daley, deux préparateurs expérimentés venus d’Angleterre.

David Tivey, en particulier, constitue un renfort de choix. Ancien de Nottingham Forest, Swansea et plus récemment de Chelsea, il cumule une décennie d’expérience en Championship et en Premier League. Spécialiste de la préparation individualisée, de la prévention des blessures et de la gestion des pics de forme, il a également collaboré avec les équipes de jeunes de la sélection anglaise.

Son compère Calum Daley, passé par QPR et Millwall, apportera sa rigueur en renforcement musculaire et dans la gestion quotidienne de la charge d’entraînement. Ensemble, ils complètent un staff ambitieux, adapté aux standards modernes du football professionnel.

Mais la grande affaire de l’été, c’est l’arrivée de Donough Holohan comme directeur de la performance. Ex-responsable de la performance physique de Manchester City pendant 13 ans, l’Irlandais supervisera toute la cellule, en lien avec les médicaux et les coachs. Sa méthodologie, centrée sur la résilience, la lecture critique des données et l’interaction humaine, a déjà fait ses preuves au plus haut niveau. Sa nomination est un marqueur fort du projet Kilmer.

Conclusion : le vrai départ du projet Kilmer à l'ASSE

Avec cette accélération estivale, l’ASSE entre dans une nouvelle phase. Celle de la construction. Le recrutement de profils internationaux, la mise en place d’une cellule performance moderne, la réflexion autour de la formation : autant de signaux clairs que Kilmer ne compte pas rester passif.

Le virage est amorcé. Il faudra du temps pour en mesurer les effets. Mais pour la première fois depuis longtemps, les Verts semblent bénéficier d’une stratégie lisible et ambitieuse.