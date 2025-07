Après David Tivey, l’ASSE continue de se renforcer son staff, 2 nouveaux visages venant d’Angleterre viennent renforcer le staff d’Eirik Horneland. Un second préparateur physique ainsi qu’un directeur de performance viennent renforcer les Verts !

La reprise de l’AS Saint-Étienne, le jeudi 19 juin, a permis de découvrir un nouveau visage au sein du staff technique. L’Anglais David Tivey (33 ans), passé par Chelsea et la sélection anglaise U20, rejoint l’équipe d’Eirik Horneland en tant que préparateur physique.

Ancien membre du staff des U21 des Blues, après un passage chez les U18, Tivey est réputé pour son expertise dans le développement athlétique des jeunes talents. Son approche, centrée sur la performance, la récupération et l’explosivité, traduit la volonté de l’ASSE de renforcer la dimension professionnelle de sa préparation physique. Ce recrutement intervient alors que le club acte le départ de Benjamin Guy et poursuit sa restructuration pour répondre aux exigences de la Ligue 2.

2 nouveaux visages a l’ASSE

D’après Le Progrès, l’AS Saint-Étienne continue de renforcer son staff autour d’Eirik Horneland, arrivé avec Andrea Loberto et Hassan El-Fakiri. Alors que les Verts sont en stage, le club aurait enregistré l’arrivée de deux nouveaux membres ce jeudi. Kilmer Sports continue donc sa manœuvre au sein du staff après plusieurs mois d’audits.

Déjà présent à la reprise, David Tivey (ex-U17 anglais et Chelsea) avait partiellement remplacé Benjamin Guy, remercié cet été. Il est désormais épaulé par Calum Daley, préparateur physique anglais passé par Millwall, Ipswich, QPR et Charlton. Mais le changement majeur concerne la cellule performance, qui accueille Donough Holohan comme directeur. Fort de treize ans à Manchester City, où il a contribué aux succès de l’ère moderne, Holohan assurera la coordination entre les secteurs sportif et médical. Ces renforts traduisent la volonté de l’ASSE de franchir un cap pour se rapprocher du standing d’un grand club.