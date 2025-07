La rétrogradation en Ligue 2 de l’Olympique Lyonnais par la DNCG plonge le football français dans l’incertitude. L’AS Saint-Étienne, tout juste releguée, pourrait en être l’un des principaux bénéficiaires… ou spectateurs impuissants.

Le 24 juin dernier, le couperet est tombé. La DNCG a confirmé la relégation administrative de l’Olympique Lyonnais en Ligue 2, pour des raisons financières. Une décision rare, spectaculaire, mais pas totalement inattendue. Depuis plusieurs mois, le gendarme financier du football français s’inquiétait de la solidité des comptes de l’OL Groupe, notamment après les retards dans les rentrées de fonds promises par John Textor.

Mais l’OL n’a pas dit son dernier mot. Le club septuple champion de France a fait appel, et son dossier sera réexaminé le jeudi 10 juillet par la DNCG dépendant cette fois de la Fédération française de football (FFF) selon les informations de l'Équipe. En attendant, le flou reste total : Lyon jouera-t-il en Ligue 1, en Ligue 2…

L’ASSE dans l’attente : Reims ou Lyon au menu ?

Pour l’AS Saint-Étienne, récemment reléguée en ligue 2, ce feuilleton lyonnais est suivi de très près. En effet, la décision finale de la DNCG déterminera le 18e club du championnat.

En cas de maintien de la sanction, l’OL évoluera bien en Ligue 2. Et dans ce cas, c’est le Stade de Reims, 16e du dernier exercice, qui serait repêché en Ligue 1. Les Verts affronteraient donc Lyon cette saison, dans un derby toujours aussi sulfureux pour les hommes d'Eirik Horneland.

Mais si Lyon obtient gain de cause, les Rhodaniens resteront dans l’élite. Avec un effectif renforcé et un calendrier européen (l’OL est qualifié pour la Ligue Europa), le choc entre Lyon et Saint-Étienne sera à nouveau plus possible…

Et si Le Havre s’en mêlait ?

Autre donnée à surveiller : Le Havre AC, dont les finances sont également scrutées par la DNCG. Le club normand, racheté par un fonds d’investissement, n’a toujours pas vu son cas examiné. Un éventuel rejet de son budget pourrait aussi chambouler l’équilibre du championnat, même si à ce jour, l’OL reste le seul club rétrogradé.

Ce jeudi 10 juillet, la FFF jouera donc les juges de paix. La décision ne devrait pas tarder à être rendue publique, pour permettre à la Ligue de valider définitivement le calendrier 2025‑2026.

En coulisses, les dirigeants stéphanois, eux, avancent prudemment. Mais ils le savent : entre un déplacement à Reims ou un chaud derby face à l’OL, l’identité du dernier adversaire en Ligue 1 pourrait peser lourd sur l'entame de saison et la concurrence pour remonter dans l'élite !