Quatre journées. C'est tout ce qu'il reste pour décider qui montera en Ligue 1. La J30 de Ligue 2 n'a pas bouleversé la hiérarchie en tête, mais elle a affiné les contours d'une course à trois qui s'annonce haletante jusqu'au bout. Troyes devant, l'ASSE qui relance la machine, Le Mans qui ne lâche rien. Le calendrier devient une arme.

Lundi soir à Rodez, Troyes était assuré de rester leader de Ligue 2. Derrière, Saint-Étienne a fait le travail en s'imposant 2-1 face à Dunkerque, pendant que Le Mans coinçait 0-0 à Boulogne. Le Red Star et Reims, malgré leur volonté de rester dans la course, semblent aujourd'hui trop loin à quatre journées de la fin. La bataille pour la montée directe se jouera entre trois équipes. Et dans ce sprint final, le calendrier mérite d'être scruté de très près.

Troyes : le leader de Ligue 2 sous pression

Sur le papier, Troyes aborde cette fin de saison en position de force. Mais la réalité est plus nuancée. Si les Troyens terminent avec Laval et Grenoble, deux adversaires accessibles, un rendez-vous majeur se dresse sur leur route : un déplacement à Geoffroy-Guichard pour y défier l'ASSE. Un choc direct qui pourrait tout changer. La marge est là, mais elle reste fragile. Un faux pas et tout se rouvre.

Les 4 derniers matchs de Troyes :

Boulogne-sur-Mer — domicile

ASSE — extérieur

Laval — domicile

Grenoble — extérieur

L'ASSE récupère un joker

Saint-Étienne a les cartes en main. La victoire 2-1 contre Dunkerque a relancé la dynamique au bon moment. La marge est fine entre les Verts et Troyes, avant un choc au Chaudron qui s'annonce comme le rendez-vous de la saison. Jouer ce duel décisif à domicile, devant un Geoffroy-Guichard en feu, c'est un avantage que l'ASSE entend bien transformer. Le calendrier global est équilibré, ni facile ni piégeux. Tout dépendra de la régularité sur les matchs intermédiaires.

Les 4 derniers matchs de l'ASSE :

Bastia — extérieur

Troyes — domicile

Rodez — extérieur

Amiens — domicile

Le Mans, l'outsider qui ne lâche rien

54 points, une dynamique offensive impressionnante, et un statut d'outsider qui lui va bien en Ligue 2. Le Mans ne lâche rien et son calendrier présente une particularité intéressante : peu de confrontations directes avec les cadors du haut de tableau. Une opportunité réelle de grappiller des points sans avoir à affronter Troyes ou l'ASSE. Mais c'est aussi un piège. Face à Clermont ou Grenoble, équipes qui jouent leur survie ou jouées libérées, rien n'est jamais acquis. Le vrai test se situera lors de la réception de Reims, puis au déplacement à Bastia. Un finish compliqué. Mais Le Mans a le profil parfait de l'équipe capable de tout renverser.

Les 4 derniers matchs du Mans :

Clermont — domicile

Grenoble — extérieur

Reims — domicile

Bastia — extérieur

Red Star et Reims : trop loin pour y croire vraiment ?

Le Red Star, 4e avec 51 points, et Reims, 5e avec 48, restent mathématiquement dans la course en Ligue 2. Mais l'écart à combler est conséquent. Il faudrait une série parfaite combinée à des faux pas des équipes devant. Peu probable, mais pas impossible. Les deux clubs joueront leur va-tout jusqu'au bout.

Les 5 derniers matchs du Red Star :

Reims — extérieur

Guingamp — domicile

Amiens — extérieur

Montpellier — domicile

Les 5 derniers matchs de Reims :

Red Star — domicile

Nancy — domicile

Le Mans — extérieur

Pau — domicile

Ligue 2 : Qui a le meilleur calendrier ? Notre avis

Difficile de trancher. Sur le papier, c'est Saint-Étienne qui dispose du calendrier le plus favorable. Bastia et Amiens sont deux adversaires directement accessibles en Ligue 2. Rodez sera difficile, mais les Verts l'ont déjà montré cette saison : ils savent gagner en déplacement. Surtout, le choc face à Troyes se jouera au Chaudron, devant un Geoffroy-Guichard qui sera une fournaise ce soir-là. C'est un avantage considérable dans un duel à ce point serré. Troyes, lui, devra venir dans cette atmosphère avec la pression du leader. Le Mans a certes un calendrier sans confrontation directe, mais jouer des équipes qui luttent pour leur survie en fin de saison, c'est souvent plus compliqué qu'il n'y paraît. Notre verdict : si l'ASSE gagne le CHOC de la montée au Chaudron, elle sera championne. Et cette saison, les Verts ont prouvé qu'ils savaient transformer les grands rendez-vous en victoires.

Source : Classement Ligue 2