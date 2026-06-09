L'ASSE a choisi Ian Cathro pour ouvrir un nouveau chapitre de son histoire. À bientôt 40 ans, l'Écossais débarque dans le Forez avec une étiquette d'inconnu dans le paysage français. Retour en chiffres sur le parcours du futur coach stéphanois.

Le nom d'Ian Cathro n'était pas forcément celui qui revenait le plus souvent dans les rumeurs entourant la succession de Philippe Montanier. Pourtant, les dirigeants stéphanois ont décidé de miser sur un entraîneur au profil très différent des techniciens traditionnellement présents en Ligue 2.

Ian Cathro : ce qui le distingue vraiment d'Eirik Horneland

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À presque 40 ans, le technicien écossais possède déjà près de vingt ans d'expérience dans le football professionnel. Une carrière construite autour de plusieurs étapes marquantes et de collaborations prestigieuses.

Un premier passage compliqué comme entraîneur principal

Avant son arrivée à l'ASSE, Ian Cathro a dirigé deux clubs en tant qu'entraîneur principal : Heart of Midlothian en Écosse et Estoril Praia au Portugal.

Sa première expérience à Hearts reste la plus délicate de sa carrière. Nommé en décembre 2016 à seulement 30 ans, il hérite d'un poste particulièrement exposé dans le football écossais.

Le bilan en championnat est difficile :

26 matchs

6 victoires

6 nuls

14 défaites

30 buts marqués

39 buts encaissés

0,92 point par match

La saison suivante débute également mal avec une élimination dès la phase de groupes de la Coupe de la Ligue écossaise malgré deux victoires et deux défaites. Après seulement trente matchs dirigés toutes compétitions confondues, Hearts décide de mettre fin à l'aventure.

Une expérience douloureuse mais formatrice pour un entraîneur encore très jeune à l'époque.

Cathro sort de deux ans à Estoril

Sept ans plus tard, Ian Cathro retrouve un banc en devenant entraîneur principal d'Estoril Praia.

Le contexte est différent. Plus expérimenté, il bénéficie également des enseignements accumulés auprès de plusieurs grands techniciens européens.

Entre août 2024 et mai 2026, il dirige 70 rencontres officielles avec le club portugais.

Son bilan global :

23 victoires

19 nuls

28 défaites

1,26 point par match

1,54 but marqué par rencontre

1,64 but encaissé par match

Lors de la saison 2024-2025, Estoril termine à la huitième place du championnat portugais avec :

12 victoires

10 nuls

12 défaites

Une saison marquée toutefois par une énorme déception en Coupe du Portugal avec une élimination dès l'entrée en lice contre Lusitano Évora.

La saison 2025-2026 est légèrement plus compliquée :

10 victoires

9 nuls

15 défaites

Le club termine cette fois dixième sur dix-huit équipes. En Coupe du Portugal, Estoril est éliminé au quatrième tour.

Des résultats corrects sans être exceptionnels mais obtenus dans un championnat réputé pour sa qualité tactique.

Une carrière bâtie auprès de grands entraîneurs

L'une des particularités d'Ian Cathro réside dans son immense expérience comme adjoint malgré son jeune âge.

Tout commence à Dundee United où il occupe un rôle de coordinateur du développement des jeunes entre 2008 et 2012.

Sa carrière prend ensuite une autre dimension lorsqu'il rejoint Nuno Espírito Santo à Rio Ave.

Avec le technicien portugais, il participe à :

80 matchs à Rio Ave

42 matchs à Valence

Après un bref passage en Espagne, il découvre la Premier League en intégrant le staff de Newcastle.

Il travaille alors sous les ordres de deux entraîneurs réputés :

Rafael Benitez (33 matchs)

Steve McClaren (31 matchs)

Après son expérience à Hearts, Cathro retrouve Nuno Espírito Santo et l'accompagne dans la période la plus brillante de sa carrière.

À Wolverhampton, les deux hommes collaborent pendant trois saisons :

147 matchs dirigés ensemble

Ils enchaînent ensuite à Tottenham, ou le parcours sera très court et bien moins brillant :

17 matchs

Puis à Al-Ittihad en Arabie saoudite :

53 matchs

Au total, Ian Cathro a participé à plus de 400 rencontres au sein de staffs techniques de très haut niveau avant son arrivée à Saint-Étienne.

Ian Cathro, un profil différent pour l'ASSE

Les chiffres d'Ian Cathro ne racontent pas toute son histoire.

S'il ne possède pas encore une immense expérience comme entraîneur principal, son parcours démontre une capacité rare à évoluer dans des environnements très exigeants.

Les dirigeants stéphanois ont visiblement privilégié le potentiel, les idées de jeu et l'expérience acquise auprès de références européennes plutôt qu'un CV rempli de montées et de trophées.

ASSE : Gazidis explique le choix Ian Cathro

Dans un championnat de Ligue 2 particulièrement relevé, le défi s'annonce immense. Mais l'ASSE semble avoir fait le choix d'un projet à moyen terme en confiant son avenir à un technicien encore en pleine construction.

Reste désormais à voir si cette trajectoire atypique permettra aux Verts de retrouver rapidement l'élite du football français.

Source : Transfermarkt