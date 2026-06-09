Un livre qu'il n'a jamais publié, un terrain d'entraînement qu'il a inventé dans sa vingtaine, et maintenant, le banc de l'ASSE. Ian Cathro n'est pas un entraîneur ordinaire.

Son nom ne dit rien aux supporters français. Normal : l'Écossais de 39 ans a bâti sa réputation loin des projecteurs, d'abord dans les académies britanniques, puis en passant par Valence, Hearts, Newcastle, Vitesse Arnhem, avant d'atterrir sur le banc d'Estoril au Portugal. Une 10e place en Liga Portugal cette saison. Inconnu pour les suiveurs français, mais désormais dans le Forez, officialisé comme nouveau coach de l'ASSE.

Ian Cathro, l'inventeur de la Box Soccer

Tout commence à Dundee United, au début des années 2010. Cathro n'a pas fait carrière sur les pelouses — sa trajectoire de joueur s'est arrêtée tôt, sans jamais atteindre le haut niveau. Alors il enseigne, il observe, il réfléchit. Et il invente.

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Selon Onze Mondial, la Box Soccer, c'est son système. Des espaces ultra-réduits, des carrés dynamiques dans lesquels les joueurs sont contraints de toucher le ballon près de 1 000 fois par heure. L'objectif n'est pas physique : c'est la tête qu'on entraîne. Prendre des décisions vite, lire l'espace, anticiper sous pression. Cathro voulait, selon ses propres mots, "créer des environnements d'entraînement proches du jeu réel qui développent instinctivement l'intelligence et les compétences de chaque joueur".

Ce n'est pas une méthode parmi d'autres. C'est une philosophie mise en pratique dans des cages. Et elle lui a ouvert des portes : Newcastle l'a fait venir comme entraîneur des attaquants en Premier League, Valence l'avait déjà recruté en Liga. Les clubs le cherchaient pour sa tête autant que pour ses exercices.

« O Meu Jogo » — la bible qu'il a écrite pour lui-même

Ian Cathro n'a pas écrit un livre pour le publier. Il l'a écrit pour s'y retrouver. « O Meu Jogo » — Mon Jeu en portugais — est un texte qu'il a rédigé pour mettre de l'ordre dans sa pensée tactique et managériale. Pas un manuel destiné aux étagères des libraires : une bible personnelle, un support pour structurer ses convictions sur le football.

Le titre en portugais dit quelque chose de lui. Cathro est passé par l'Ibérique, il a absorbé une culture footballistique différente, et il en a gardé quelque chose d'assez profond pour titrer son texte dans la langue du pays. Ce genre de démarche — mettre ses idées sur papier non pour les vendre mais pour les clarifier — est rare dans le monde des entraîneurs. Pep Guardiola tient des carnets. Marcelino griffonne des notes. Cathro, lui, a rédigé un livre entier.

Ce que ça dit sur le futur coach de l'ASSE

l'ASSE recrute un entraîneur qui pense, qui crée, qui construit ses méthodes de zéro. Pas un technicien qui applique un système figé, un homme qui a passé sa carrière à chercher comment faire progresser les joueurs autrement. La Box Soccer, « O Meu Jogo », les passages en Premier League comme adjoint : le profil de Cathro est celui d'un bâtisseur.

Pour un club qui repart en Ligue 2 et qui doit remonter, ça peut être exactement ce qu'il faut. Ou pas. Mais ce n'est pas un choix par défaut. C'est un choix de fond de la part de Kilmer.