De retour du côté de l'ASSE, Pierre Ekwah n'est toujours pas en odeur de sainteté dans le Forez. Après avoir refusé de jouer en Ligue 2 la saison dernière, le milieu participe à la préparation stéphanoise. Inconcevable pour les Green Angels, qui s'attaquent à Huss Fahmy.

C'est un dossier qui anime l'actualité stéphanoise depuis de longs mois. De retour au sein de l'effectif de l'ASSE après un prêt du côté de Watford, Pierre Ekwah, toujours sous contrat, fait partie de la préparation estivale des Verts. Une réalité loin de satisfaire les supporters, qui n'ont pas oublié le comportement du milieu de terrain.

Une affaire qui plombe l'ASSE

Tout débute à l'été 2024 lorsque les Verts obtiennent le prêt de Pierre Ekwah en provenance de Sunderland. Le milieu défensif s'impose rapidement comme un élément important de l'effectif grâce à son impact physique, sa qualité de relance et son volume de jeu. Plutôt bon en Ligue 1, il ne peut toutefois pas empêcher la descente en Ligue 2 de l'ASSE. C'est alors que les tensions débutent. En effet, la direction stéphanoise décide de lever l'option d'achat, investissant environ 6 millions d'euros pour conserver le joueur en Ligue 2 et jusqu'en 2029. Une réalité que n'accepte pas Pierre Ekwah.

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Refusant d'évoluer en Ligue 2, le milieu ne reprend pas la compétition avec les Verts. Il estime alors pouvoir quitter le club et engage un bras de fer avec la direction. L'ASSE, de son côté, considère que le joueur reste pleinement sous contrat et conteste fermement sa position. Le conflit s'installe pendant plusieurs mois, alimentant les rumeurs de départ et les procédures juridiques. Une situation qui devient rapidement un casse-tête pour Kilmer Sports Ventures et les dirigeants stéphanois. D'un côté, le club refuse de voir s'envoler gratuitement un investissement aussi conséquent. De l'autre, conserver un joueur qui ne souhaite plus porter le maillot vert apparaît comme une impasse.

Les Green Angels s'attaquent à Huss Fahmy

Finalement, lors du dernier mercato hivernal, les deux parties se séparent avec l'envoi en prêt à Watford de Pierre Ekwah. Problème, l'ASSE est toujours en Ligue 2 et la position du joueur reste la même : hors de question d'évoluer au deuxième échelon français. De quoi ramener tout le monde au point mort, ce que les ultras stéphanois ne veulent pas. Ce vendredi 24 juillet, alors que Ian Cathro et ses hommes partent en stage à Divonne-les-Bains, les Green Angels ont laissé une banderole devant L'Étrat.

🗣️ Green Angels « Huss : résous toi d’avoir perdu 6 millions d’euros, débarrasse toi d’Ekwah ! » pic.twitter.com/o4I06bnlxx — Ferveur Verte (@FerveurVerte_) July 24, 2026

Le message est limpide à l'encontre d'Huss Fahmy, bras droit du président Ivan Gazidis. « Huss : résous toi d’avoir perdu 6 millions d’euros, débarrasse toi d’Ekwah ! » ont écrit les ultras du Kop Sud, actant le divorce entre Pierre Ekwah et le peuple Vert. De quoi faire du milieu une vente à venir ? Affaire à suivre.