Libre depuis la fin de son contrat avec Clermont Foot, Kader Bamba va découvrir le premier championnat étranger de sa carrière. L'ancien joueur de l'AS Saint-Étienne s'apprête à s'engager avec Grenade, pensionnaire de deuxième division espagnole. Une nouvelle étape pour un joueur dont le passage dans le Forez fût bref.

Le 31 janvier 2023, l'AS Saint-Étienne officialisait l'arrivée d'Abdoul Kader Bamba sous la forme d'un prêt en provenance du FC Nantes. Les Verts, alors engagés dans une lutte pour le maintien en Ligue 2, cherchaient des joueurs capables d'apporter immédiatement leur expérience et leur percussion.

Sous les ordres de Laurent Batlles, l'ailier s'impose rapidement comme une solution intéressante dans le secteur offensif. Utilisé sur les côtés grâce à sa vitesse et sa qualité de percussion, il dispute 14 rencontres de Ligue 2 et inscrit quatre buts. Une contribution appréciée lors de la remontée stéphanoise au classement, même si son aventure dans le Forez ne dure que six mois.

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À l'issue de son prêt, Abdoul Kader Bamba retrouve le FC Nantes avant de rejoindre Clermont Foot, où il évolue durant les deux dernières saisons.

Une saison pleine en Auvergne

Avec 30 matchs disputés sous les couleurs de Clermont la saison dernière, Abdoul Kader Bamba a cumulé 2 033 minutes de jeu, pour un bilan de 8 buts et 4 passes décisives. Au-delà de ses statistiques, l'ailier s'est illustré comme l'un des joueurs les plus percutants de Ligue 2. Les différentes analyses de données le plaçaient notamment parmi les meilleurs dribbleurs du championnat.

Élu Joueur du mois de novembre la saison dernière, il a assumé son statut au sein d'une équipe clermontoise longtemps engagée dans la lutte pour le maintien. Désormais libre, l'ancien Stéphanois s'offre un nouveau défi et s'apprête à découvrir le football espagnol.

Cap sur la Liga 2

Arrivé au terme de son contrat avec le club auvergnat cet été, Abdoul Kader Bamba était libre de choisir sa prochaine destination. Selon les informations dévoilées par Marc Mechenoua et Onze Mondial, l'ancien Stéphanois va s'engager avec Grenade, en deuxième division espagnole. Il découvrira ainsi le premier championnat étranger de sa carrière et évoluera notamment aux côtés du gardien Luca Zidane.

Ancien pensionnaire de Liga, Grenade nourrit de solides ambitions de remontée parmi l'élite espagnole. Avec son expérience du football français et ses qualités de percussion, Abdoul Kader Bamba tentera d'apporter sa pierre à l'édifice dans ce nouveau challenge, loin de la France mais avec l'objectif de retrouver le plus haut niveau.

Source : Onze-Mondial