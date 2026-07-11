Et si Pierre Ekwah finissait par rester à l'ASSE ? La question était impensable il y a quelques semaines. Elle ne l'est plus tout à fait.

Un an de feuilleton, de bras de fer, de silences et de tensions. Pierre Ekwah est toujours stéphanois. Sous contrat jusqu'en juin 2028, bloqué par une direction qui a exercé son option d'achat contre la volonté du joueur à l'été 2025. Le torchon brûle depuis ce moment-là. Et pourtant, contrairement à la reprise de l'an dernier où il avait séché les entraînements, Ekwah est là. Sur le terrain. Au travail.

Cathro l'aligne, Fahmy le retient : le paradoxe Ekwah

C'est le signal le plus fort de ces derniers jours. Ian Cathro, qui connaît le dossier et ses tensions, choisit malgré tout d'intégrer Ekwah dans ses équipes de titulaires depuis le retour à l'entraînement. Encore un peu en retard physiquement, le milieu de terrain est néanmoins régulièrement aligné. Le coach stéphanois apprécie le profil. Il ne cache pas et l'aligne.

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De son côté, Huss Fahmy ne cache pas non plus sa position : Ekwah n'est pas invendable, mais il a un prix. En une année, sa cote a chuté de 7 à 2 millions d'euros sur transfermarkt. Peu probable de retomber sur ses pattes après avoir investi environ 6 millions l'été dernier. Alors ça renforce l'idée de Huss Fahmy qui est persuadé que l'absence du joueur a pesé dans l'échec du barrage contre Nice. Pour la saison à venir, en Ligue 2, les dirigeants stéphanois n'ont aucune intention de se séparer facilement d'un milieu capable d'apporter une réelle plus-value dans ce championnat.

Anderlecht s'est manifesté. Fahmy est resté inflexible pour l'instant. Le message est clair. Ego ? Volonté d'affirmer son autorité ? Conviction sportive personnelle ? Intéret économique ? Probablement un mélange de tout ça.

ASSE : Un joueur qui ne veut pas rester, dans un club qui ne veut pas le vendre

La position d'Ekwah n'a pas changé. Il ne souhaite pas rester à Saint-Étienne. La décision de l'ASSE de lever son option d'achat contre sa volonté a fracturé la relation avec les dirigeants de manière profonde. Ce n'est pas le genre de blessure qui se referme en deux semaines de présaison.

Mais entre ce qu'il veut et ce qui se passe, il y a la réalité du contrat. Et la réalité du marché. Aucun club ne s'est encore présenté avec les arguments financiers suffisants pour faire plier Fahmy. Sans offre satisfaisante, Ekwah reste. C'est aussi simple que ça sur le papier.

Du côté des supporters, la situation est tranchée. Une bonne partie du Chaudron ne souhaite pas voir le joueur sous le maillot Vert après les événements de l'an passé. L'atmosphère autour de ce dossier reste électrique. Les dirigeants, eux, semblent s'en accommoder. Leur calcul est sportif et financier, pas émotionnel.

Alors oui, Pierre Ekwah pourrait bien débuter la saison 2026-2027 en Vert. Non par réconciliation, non par envie partagée, mais parce que personne n'a encore trouvé la sortie. Et que dans ce bras de fer silencieux, l'ASSE tient pour l'instant le bon bout.