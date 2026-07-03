Un an après le début du feuilleton, Pierre Ekwah et l'ASSE n'ont pas bougé d'un millimètre. Et la situation pourrait bien durer encore.

Le Progrès évoquait cette semaine une éclaircie dans le dossier Pierre Ekwah avec un bon de sortie accordé. Les informations que nous avons recueillies dressent un tableau plus nuancé. Après quatre mois de prêt à Watford en Championship, le milieu de terrain est de retour dans le Forez. Sous contrat jusqu'en 2028. Et toujours aussi désireux de partir.

Ekwah n'a pas changé d'avis

Si le natif de Massy a rejoint l'entrainement pour cette reprise, la position du joueur n'a pas évolué. Pierre Ekwah veut toujours quitter l'ASSE. Il ne souhaite pas jouer en Ligue 2, et ce sentiment s'est renforcé après la levé de l'OA et le blocage opéré par les dirigeants stéphanois l'été dernier. Ce qui l'avait contraint à rester, puis à ne jamais reprendre l'entraînement avec le groupe. La parenthèse watfordienne n'a pas réconcilié le numéro 4 de l'ASSE avec l'idée de porter le maillot vert cette saison.

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Sacha Tavolieri évoquait l'intérêt d'Anderlecht pour le profil du milieu de terrain des Verts. L'intérêt est bien là. Un prêt avec option d'achat ou un transfert sec pourraient offrir une sortie qui convienne à toutes les parties. Sur le papier, tout le monde y gagne : Ekwah retrouve un club et un niveau à sa mesure, l'ASSE récupère de la liquidité et minimise la casse.

Mercato ASSE : Pierre Ekwah de retour à l'Étrat

Fahmy joue la fermeté, encore une fois

Sauf qu'Huss Fahmy n'est pas forcément enclin à lâcher son joueur. Le dirigeant stéphanois est convaincu que l'absence prolongée d'Ekwah a joué un rôle majeur dans la saison très décevante des Verts. Ce qui signifie qu'il considère le joueur comme un atout potentiel pour l'équipe de Ian Cathro, et pas uniquement comme un actif à monétiser.

Fahmy a déjà montré cette fermeté sur les dossiers Lucas Stassin et Zuriko Davitashvili. Ou encore près de Pierre Ekwah. Les relations sont compliquées. L'ASSE, financièrement, a les moyens de tenir ses positions et de refuser des offres jugées insuffisantes. La ligne directrice est connue : le club ne brade pas, et ne cède pas à la pression des joueurs qui veulent partir.

ASSE - Ekwah : Un statu quo qui ne sert personne

C'est là où le dossier devient très particulier. Un joueur qui ne veut pas jouer en L2. Un club qui pourrait vouloir le retenir contre son gré. Et une situation qui s'est déjà traduite, la saison dernière, par des mois de bras de fer stérile, un prêt en janvier, et un exercice raté pour tout le monde.

Bluff ou véritable volonté de bloquer un joueur sous contrat ? La réponse viendra dans les semaines qui suivent. Mais si l'ASSE choisit de retenir Ekwah, le club prendrait le risque de reproduire exactement le même scénario que la saison passée. Un an de perdu et 6 millions investis qui continuent de peser..

L'ASSE n'a pas changé d'avis. Pierre Ekwah non plus. Le statu quo ne sert personne pour l'instant. Mais l'été sera long.

Source : Sacha Tavolieri / Peuple Vert