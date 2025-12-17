Du pressing et un jeu tourné vers l’avant : Eirik Horneland a posé ses valises dans le forez il y a un an avec l’idée d’insuffler une nouvelle dynamique. Le coach de l’ASSE a partagé sa vision du football dans un entretien accordé au média Vestiaires.

Nommé à la tête de l’AS Saint-Étienne il y a bientôt un an, Eirik Horneland imprime peu à peu sa patte, avec plus ou moins de réussite.

L'entraîneur norvégien partage sa conception du rôle d’un coach.. "La chose la plus importante chez un coach, c'est l'authenticité", affirme-t-il. "Je souhaite vraiment le meilleur aux joueurs et qu'ils progressent. Je crée un sentiment de confiance, un environnement sain et une bonne ambiance. Ce sont les qualités essentielles d'un entraineur."

Le coach de l'ASSE "très inspiré par Jurgen Klopp"

De Ferguson à Klopp, en passant par Guardiola et Luis Enrique, le technicien norvégien a de nombreuses sources d’inspiration

"Quand j'étais plus jeune, mon idole était Alex Ferguson, je suivais Manchester United et il a fait preuve d'un grand leadership, je pense, et sans parler de tout ce qu'il a accompli en tant qu'entraineur. Aujourd'hui, je suis très inspiré par Jurgen Klopp pour son football énergétique, intense et par tout ce qu'il représente.

Pep Guardiola a révolutionné le football et il n'a cessé d'évoluer et de se perfectionner tout au long de sa carrière.. C'est un entraineur qui aspire toujours à l'excellence."

"Un vrai plaisir de rencontrer Luis Enrique"

Pour son deuxième match sur le banc de l’ASSE, Eirik Horneland s’était incliné 2-1 face au PSG. Ce jour-là, le Norvégien avait marqué les esprits par la qualité de son plan de jeu. Il garde un bon souvenir de cette opposition

"C'était un vrai plaisir de rencontrer Luis Enrique et sa fabuleuse équipe du PSG. C'était fantastique de les rencontrer de si près évidemment et de constater leur travail acharné et leurs qualités exceptionnelles."