Le Montpellier Sport Club est revenu sur la dernière prestation du MHSC. Julien Laporte était l'invité de l'émission. Le défenseur revient sur les dernières semaines du concurrent de l'ASSE. Il se prononce également sur le niveau de la Ligue 2. Un championnat que l'ancien Lorientais connait bien. Extraits.

Julien Laporte, défenseur du MHSC : "Pour connaître la Ligue 2, c'était dur de prévoir où on serait. En venant ici, je savais très bien qu'il y avait un grand chantier, un effectif à reconstruire. Ils voulaient partir sur d'autres bases. Je trouve que ça a été bien fait. Maintenant, c'est sûr que la période de démarrage, elle nous coûte 5 ou 6 points. Mais c'est logique. En Ligue 2, dès que tu fais deux résultats moins bons, tu vois que ça part un peu devant."

MHSC - ASSE : Laporte a des regrets

Julien Laporte, défenseur du MHSC : "L'évolution de l'équipe, la manière dont on joue, c'est le process que voulait le coach. Il y avait besoin de repartir sur des bases saines, avec des notions de travail, des notions de groupe. Par ailleurs, on manque un peu de maîtrise dans le jeu. Mais ce qui me rassure, c'est notre état d'esprit.

Parce que même un match contre Pau où on sent qu'on n'est pas dedans, on est complètement en travers sur la première mi-temps mais on ne lâche pas. On a perdu des matchs, néanmoins on n'a jamais été surclassés. Même contre l'ASSE, le match que j'ai eu contre Sainté. Je n'ai pas vu une grande différence entre les deux équipes. En tout cas, en termes de ce qui avait été proposé sur ce match. Idem à Reims. Tu perds à Reims. On peut avoir des regrets."

Une Ligue 2 qui se renouvelle

Julien Laporte, défenseur du MHSC : "Je trouve qu'il y a quelques équipes qui sont très sympas à suivre en Ligue 2. Par exemple Dunkerque. Je trouve que c'est une équipe qui doit être mise en valeur parce qu'elles n'ont pas de moyens incroyables. Ils se développent, ils proposent du jeu. Il y a pas mal de coachs qui ont beaucoup d'idées, de jeunes coachs qui débutent en Ligue 2.

Le Red Star de Greg Poirier, ils construisent de belles choses. Même Rodez. Ils n'ont pas beaucoup de moyens, mais ils arrivent à faire des choses en Ligue 2."

Une L2 plus faible que la saison passée

Julien Laporte, défenseur du MHSC : "Par contre, de manière générale, la saison dernière, tu avais trois équipes qui étaient au-dessus en Ligue 2. Ces trois équipes (Lorient, Metz, PFC) avaient le niveau pour jouer en Ligue 1 déjà. Sur ce qu'elles produisaient, elles auraient presque pu se maintenir en Ligue 1 par rapport à des Angers,... Là, cette année, tu sens qu'il y a un petit step entre les équipes de Ligue 1 et le très haut de tableau de Ligue 2. Je n'arrive pas à voir d'équipe qui se détache vraiment en Ligue 2. Tu as Troyes qui fait une belle saison."

La Ligue 2 et le défi physique

Julien Laporte, défenseur du MHSC : "Le niveau général de la Ligue 2 a peut-être baissé mais c'est aussi lié à l'évolution du foot en général. Par rapport à ce qui est demandé en termes de jeu et d'intensité, ça favorise l'instabilité. C'est très haché. Il y a beaucoup de un contre un. C'est beaucoup de duels, beaucoup plus qu'avant. On demande d'aller faire du un pour un très souvent.

Sur les 6 mètres, tu n'as plus le temps de t'organiser. Tu as les mecs sur la surface. Avant, ça pressait un peu, mais tu étais vite coupé en deux. Maintenant, tout le monde doit jouer très haut. Le niveau a peut-être baissé, mais l'évolution du foot rend le jeu plus instable. Toutefois, athlétiquement, ça a augmenté. Athlétiquement, tu vois des équipes comme Annecy, Rodez, Nancy. C'est très dur à jouer parce que les mecs, il n'y en a pas un qui n'est pas prêt. C'est leur style de jeu. Athlétiquement, ils sont prêts les mecs."

Source : Le Montpellier Sport Club