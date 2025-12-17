Calum Daley a rejoint l'ASSE en tant que préparateur physique en juillet dernier. Important dans le staff stéphanois, ce britanique revient pour Football Fitness sur son parcours et son arrivée à l'AS Saint-Etienne.

Calum Daley est depuis septembre le Responsable de la performance physique de l’équipe première. Arrivé en même temps que Donough Holohan, ex-Manchester City (directeur de la performance), Daley s'est longuement exprimé cette semaine. L'occasion de mieux connaitre un homme relativement méconu à l'ASSE.

Calum Daley, une carrière dans football qui débute tard

Calum Daley, préparateur physique ASSE : "Je suis allé à l'université quand j'avais 27 ans. Avant ça, j'étais coach sportif à monc ompte sur Londres (pendant 9 ans). J'ai toujours voulu travailler dans le monde du football. J'ai trouvé le bon moment pour aller à l'université. À l'âge de 27 ans, je n'ai pas regardé en arrière. J'ai pasé mon diplôme à l'Université de Greenwich. J'ai passé un master de recherche là-bas et j'ai eu mon premier poste à Millwall avec quelqu'un que vous connaissez bien, Darren Stern.

Il m'a donné ce rôle. J'étais là pendant 18 mois, j'ai absolument adoré. Je n'aurais pas pu rêver mieux pour débuter dans le football. C'était tout ce que j'espérais que le football allait être."

Ispwish, QPR et Charlton avant l'ASSE

Calum Daley, préparateur physique ASSE : "J'ai ensuite été recruté à temps plein par Ipswich, en tant qu'adjoint au préparateur physique au centre de Formation. Je suis resté deux années avant de m'engager avec Colchester United où j'ai bien évolué sur les missions autour de la science du sport.

Je suis resté une année mais je voulais être un peu plus challengé encore. J'ai rencontré de plus en plus de personne et c'est au Queen Park Rangers que j'ai poursuivi ma carrière.

De là, je suis parti et j'ai fait quelques missions à Leyton Orient et Northfleet, avant de passer rejoindre les féminines de Charlton Athletic. J'ai commencé là-bas en février 2025. C'était juste temporaire mais j'ai vraiment apprécié mon passage là-bas. Et puis, quelque chose de différent s'est présenté à l'étranger. Je ne voulais pas quitter le monde du foot."

Un refus pour mieux rebondir

Calum Daley, préparateur physique ASSE : "J'ai postulé à un poste chez 292 Performance. Je n'ai pas été retenu, mais ils m'ont demandé de garder mon CV. Aucun problème. Au contraire. Quelques mois plus tard, ils m'ont envoyé un e-mail en me demandant si j'étais intéressé pour un poste en France.

Si la démarche venait d'une agence inconnue, je n'aurais probablement pas regardé l'email, mais vu qu'il venait de 292, j'ai pensé qu'il y avait quelque chose d'intéressant. Au cours d'une semaine, j'ai eu cinq entretiens séparées. Ils ne m'ont pas précisé le club au départ. J'ai dû faire quelques entretiens avant de trouver, et je me suis rendu compte que c'était Saint-Etienne."

L'ASSE, le club idéal

Calum Daley, préparateur physique ASSE : "Ce rôle était absolument parfait pour moi. Il regroupe mes intérêts pour la science des sports, avec des responsabilités. Les missions c'était tout ce que j'aime vraiment à propos de la science des sports et du football. Et surtout, c'est dans un cadre particulier autour de moi. J'ai des supporters fantastiques, absolument fantastiques. On a une équipe vraiment, vraiment de grande qualité. C’était une évidence, malgré le déménagement que cela impliquait. Ça s’est fait naturellement."

Source : Football Fitness