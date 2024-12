L’ASSE a annoncé le départ d’Olivier Dall’Oglio de son poste d’entraîneur au lendemain de la défaite à Toulouse. Après un an de collaboration, l’histoire entre le cévenol et le club du Forez s’est arrêtée. Le bilan des Verts après 15 journées est de 4 victoires, 1 nul et 10 défaites. Le dernier match de l’ASSE en Ligue 1 de 2024 a été fatal à ODO. Le club stéphanois vient d’annoncer son successeur. Eirik Horneland devient le nouvel entraîneur des Verts.

Seulement 1 an pour Dall’Oglio

En décembre 2023, Laurent Batlles est démis de ses fonctions après une série de 5 défaites consécutives. Olivier Dall’Oglio est nommé pour lui succéder avec pour objectif de redresser l’ASSE, alors dans le ventre mou de la Ligue 2. Les Verts ont pourtant l’ambition de remonter en Ligue 1.

Sous sa direction, les Verts retrouvent des couleurs en seconde partie de saison. Les hommes d’Olivier Dall’Oglio mettront plusieurs semaines à lancer véritablement la machine. La défaite a Dunkerque début février sonne comme un déclic. L’ASSE enchaine les bonnes prestations remontant dans le haut du classement. Sain-Etienne lutte pour la montée jusqu’au bout. À trois journées de la fin, ils occupent la 2ᵉ place, maîtres de leur destin. Mais avec seulement deux points pris sur les neuf possibles, ils doivent passer par les barrages. Après avoir écarté Rodez (2-0), ils affrontent Metz pour une double confrontation décisive.

Vainqueurs 2-1 à l’aller, les Stéphanois s’inclinent sur le même score en Lorraine en supériorité numérique. Finalement, Ibrahima Wadji offre la montée à l’ASSE grâce à un but en prolongation. De retour en Ligue 1, l’équipe peine à trouver ses marques, avec dix défaites sur les quinze premières rencontres, soit deux tiers des matchs disputés. La défaite à Toulouse sonne comme la goute de trop, Olivier Dall’Oglio est remercié.

L’ASSE nomme son nouvel entraîneur

Son nom revient avec insistance depuis plusieurs jours. C'est à présent officiel. Eirik Horneland devient le nouvel entraîneur de l'ASSE. Son arrivée vient d'être officialisée :

"L'AS Saint-Étienne et Eirik Horneland sont heureux d’officialiser leur collaboration. L'accord conclu avec le technicien norvégien le place à la tête des Verts jusqu’en 2027, avec option supplémentaire. Il rejoint le club accompagné par Hassan El Fakiri, entraîneur-adjoint.

Eirik Horneland aura pour mission de mettre au profit de l’équipe son expérience forgée et reconnue au SK Brann (Norvège) pour développer une culture de la performance et un style de jeu propre à l'ASSE.

La carrière d’Eirik Horneland est fortement liée à la ville portuaire d’Haugesund, située à l’ouest de la Norvège. C’est là, sous les couleurs du Sportsklubben Vard Haugesund, qu’il fait ses premiers pas de footballeur professionnel. Défenseur de métier, il en porte les couleurs pendant douze ans avant de faire le court voyage vers l’autre club d’Haugesund : le Fotballklubben Haugesund, plus connu du grand public, avec lequel il évolue d’abord en prêt puis de 2006 à 2009, lorsqu'il met un terme à sa carrière à l’âge de 34 ans.

Eirik Horneland décide alors de passer de l’autre côté de la ligne de touche et prend immédiatement des responsabilités dans le staff du FK Haugesund aux côtés de Jostein Grindhaug. Il y restera pendant près de cinq ans avant de prendre son envol et la tête de l’équipe de Norvège U19. Après trois ans à la tête de la sélection, Eirik Horneland revient finalement au FK Haugesund dont il devient cette fois l’entraîneur principal en 2016 et où il dirige notamment un certain Ibrahima Wadji.

Passé dans la peau d’un numéro un affirmé, Eirik Horneland prend la tête du Rosenborg BK, club phare de Norvège, en 2019, où il entraîne notamment l’ancien Vert Alexander Soderlund. Il y fait ses débuts en Coupe d'Europe (Qualifications en Champions League puis Europa League) avant de rejoindre le SK Brann, un club qui va le faire véritablement changer de dimension. Car arrivé à Bergen, deuxième ville de Norvège, d’abord dans un rôle d’adjoint, il ne tarde pas à prendre les rênes du SK en 2021. Alors pensionnaire de deuxième division, Brann profite du travail d’Eirik Horneland pour retrouver la première division et faire mieux qu’y figurer.

Pour son retour dans l'élite, le SK Brann d’Eirik Horneland termine deuxième du championnat et s’offre la Coupe de Norvège. Une performance que le tacticien répète la saison suivante, passant même tout proche d'un titre de champion espéré à Bergen depuis 2007. Remarqué, son travail est notamment récompensé par un titre d’entraîneur de l’année en 2022 et en 2023. À l’issue du dernier exercice du SK Brann, Eirik Horneland, à la recherche d’un nouveau défi, a pris la décision de quitter son club. C’est désormais sous les couleurs stéphanoises qu’il reprendra place sur un banc.

Arrivé ce vendredi dans le Forez, le nouvel entraîneur stéphanois conduira son premier entraînement à l’occasion de la reprise le 29 décembre prochain. Comme évoqué précédemment, Laurent Huard, Directeur du Centre de formation, dirigera les Verts pour le match de Coupe de France contre l’Olympique de Marseille, ce dimanche."