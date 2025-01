Les Verts voulaient poursuivre positivement 2025 après la belle victoire contre Reims (3-1). Pour cela, l'ASSE avait un gros morceau avec le déplacement au parc pour y affronter le champion en titre : le PSG. Résumé de la rencontre jouée ce dimanche à 20h45.

De bonnes intentions du côté de l'ASSE

Les Verts commencent la rencontre avec beaucoup d'ambition et de personnalité. Dès la première minute de jeu, Davitashvili frappe et force Donnarumma à détourner en corner. Davitashvili est proche de marquer sur le ballon suivant sur un service trop timide de Stassin. Le tacle de Beraldo l'empêche de conclure.

Paris sort enfin les crocs. Mayulu réagit et force Larsonneur à un premier arrêt. Malheureusement, sur le ballon suivant, le talent de Dembélé crucifie l'ASSE en entrant dans la surface et en frappant en force. 1-0 pour Paris. Sur une action similaire, Hakimi centre et le ballon est détourné par une main absolument involontaire de Léo Pétrot. Penalty après consultation de la VAR. Dembélé transforme, 2-0. Bradley Barcola croit marquer le troisième, mais la VAR annule finalement pour une faute sur Bouchouari. 2-0 à la mi-temps, ce score ne reflète pas les bonnes intentions stéphanoises, comme l'atteste cette frappe de Stassin en fin de mi-temps qui trouve les gants de Donnarumma.

Davitashvili sonne la révolte

Les Verts restent à l'affut de relancer le match en trouvant la faille. Plus bas sur le terrain, les Verts ne veullent pas concéder le troisième but qui sellera le score de la rencontre. Sur un bon ballon de contre, Davitashvili est crocheté. Coup-franc à 25 metres des buts. Davitashvili s'élance... et transforme la tentative. 2-1, le match est relancé. Les Verts en souffrance physiquement, tentent de marquer ce but qui permettra de ramener un point. Malgré la générosité et sa volonté de bien faire, le PSG ne trouvera jamais le troisième but mais les stéphanois n'auront pas l'occasion de revenir au score. 2-1, c'est le score final !