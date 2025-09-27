L’ASSE va clôturer une semaine à 3 matchs par la réception de l’En Avant Guingamp, ce samedi soir. Les Verts accueillent les bretons pour un match qui compte pour la 8ᵉ journée de Ligue 2. Retour sur la dernière réception des guingampais dans le Chaudron.

Habituée à beaucoup de confrontations face à des clubs bretons lors de chaque exercice, l’ASSE n’en affrontera qu’1 cette saison. Seul Guingamp évolue en Ligue 2 du côté de la Bretagne. La saison passée, les Verts n’ont pris qu’un point sur 12 face à des clubs Bretons et espèrent faire mieux cette année.

Les Verts en plein doute

L’ASSE traverse une période délicate. Après une série de dix matchs sans défaite qui les avait rapprochés de la première place, les Verts viennent d’enchaîner quatre revers consécutifs en Ligue 2. Diminués par les absences de Larsonneur et Batubinsika, ils ont d’abord chuté face au Paris FC lors du match des 90 ans du club, avant de sombrer 5-2 à Auxerre, puis de s’incliner 2-1 contre Pau.

Le déplacement à Amiens n’a guère rassuré avec une nouvelle défaite 1-0. Le retour de Dylan Batubinsika constituait une bonne nouvelle, mais il faudra plus pour relancer la machine. D’autant que la position de Laurent Batlles sur le banc stéphanois commence à être fragilisée. Une victoire serait essentielle, non seulement pour enrayer cette spirale négative, mais aussi pour éviter que la situation ne se transforme en véritable crise. Le coach de l’ASSE récupère Gautier Larsonneur pour la réception des bretons.

La crise continue pour l’ASSE

Les Stéphanois doivent gagner pour sauver la peau de Laurent Batlles. L’ancien coach troyen est de plus en plus menacé et une défaite à de grandes chances de lui être fatale. La rencontre est marquée par une interruption dès les premières minutes pour des feux d’artifices tirés depuis le Kop Sud. Les 2 kops stéphanois célèbrent la Sainte-Barbe dans les travées du Chaudron. Aïmen Moueffek va permettre au public stéphanois de s’enflammer davantage en ouvrant la marque en milieu de première période. Le milieu marocain reprend un ballon qui traîne sur un corner et ne laisse aucune chance à Basilio. Guingamp va réagir en égalisant sur corner juste avant la pause. Sidibé trompe Larsonneur de la tête sans vraiment être gêné par le marquage stéphanois.

Saint-Etienne est bel et bien en crise et retombe immédiatement dans ses travers en début de seconde période. L’En Avant prend l’avantage sur coup de pied arrêté, profitant une nouvelle fois de la passivité des Verts. Les bretons remportent plusieurs duels consécutifs avant que Baptiste Guillaume ne devance la sortie de Larsonneur. L’ASSE ne reviendra pas au score et concédera même un 3ᵉ but en fin de rencontre. Dylan Batubinsika manque sa tête et lance Courtet dans la profondeur. L’ancien buteur d’Ajaccio remporte son face-à-face avec le portier stéphanois et scelle l’avenir de Laurent Batlles. Quelques minutes après le coup de sifflet final, l’ASSE annonce se séparer de son coach suite à la série de 5 défaites consécutives en Ligue 2.