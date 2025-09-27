Dans quelques minutes, l’ASSE va disputer une rencontre comptant pour la 8ème journée de Ligue 2 face à l’En Avant de Guingamp. Les Verts disputent leur 3ème match en 7 jours ce samedi soir et espèrent continuer leur sans faute après leur succès à Amiens, mardi soir. Voici la compo choisie par Eirik Horneland pour cette partie.

Une semaine après son succès 3-2 face au Stade de Reims, l’ASSE retrouve déjà son Chaudron ce samedi soir. Les hommes d’Eirik Horneland veulent continuer de faire du Stade Geoffroy Guichard une forteresse imprenable cette saison. Les Stéphanois savent l’importance du public lors de leurs rencontres disputées à domicile. Le Chaudron est un atout unique pour une équipe annoncée comme le favori numéro 1 à la montée dans l’élite.

Une victoire qui n’aura pas été facile face à des Rémois qui ambitionnent également de retrouver l’élite à court terme. L’ASSE s’est désormais installée sur la première place de Ligue 2 depuis son succès probant face à Rodez (4-0), il y a 6 semaines et ne l’a pour l’heure plus lâchée. Les Verts voudront confirmer leur statut de leaders et de meilleure attaque du championnat face à la pire défense ce samedi soir.

L’ASSE presque au complet

L’ASSE peut compter sur un effectif bien garni pour cette rencontre face aux bretons. Djylian N’Guessan, récemment rétabli et de retour aux entraînements collectifs depuis quelques jours, a rejoint en début de semaine l’équipe de France U20 avant de s’envoler pour la Coupe du Monde au Chili. Luan Gadegbeku, touché à l’entraînement en fin de semaine dernière, est blessé et restera absent au moins jusqu’à la trêve internationale. Eirik Horneland a annoncé un forfait pouvant aller de 3 à 5 semaines. Après 3 semaines sans jouer, Aïmen Moueffek a effectué son retour sur la pelouse d’Amiens dès ce mardi.

Joao Ferreira, lui, s’est blessé lors de l’échauffement avant la rencontre face à Reims et a dû céder sa place de titulaire à la dernière minute. Prévu pour le déplacement à Amiens, le latéral portugais n’a finalement pas pris l’avion pour la Picardie et a été préservé pour être de retour pour la réception de l’En Avant ce soir. Enfin, Pierre Ekwah reste toujours absent et en plein imbroglio avec le club quant à une potentielle rupture de contrat unilatéral. Quant à Yvann Maçon et Dylan Batubinsika, non transférés cet été, ils ne figurent pas dans les plans d’Horneland. Les 2 joueurs avaient été écartés du groupe professionnel courant juillet et ont repris les séances collectives depuis plusieurs semaines, une fois le mercato terminé.

La composition des Verts