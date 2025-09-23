Après une belle victoire face à Reims, l'ASSE se tourne vers la Picardie. Les Verts affronteront Amiens ce mardi soir (20 h 30). Eirik Horneland s'est présenté en conférence de presse ce lundi. Extraits.

Eirik Horneland (Entraîneur de l'ASSE) : "L'état du groupe est plutôt bon aujourd'hui. Le seul point d'interrogation qui reste, c'est l'état de João Ferreira. Il ne s’est s'entraîné qu'une fois depuis le match. C'était ce matin. Il faut qu'on discute avec le staff médical pour faire le point, pour savoir s'il peut être apte ou pas.

Gadegbeku sera absent pendant un peu plus de temps. Il a eu un problème à la cheville la semaine dernière. Il sera sorti pendant 3, 4 ou 5 semaines.

En dehors de ça, les joueurs qui étaient sur le retour vont plutôt bien. Ils sont de retour à l'entraînement. C'est le cas pour Mahmoud Jaber, Zuriko Davitashvili, Ebenezer Annan et Dennis Appiah. Aïmen Moueffek ? Il est candidat à une place dans le groupe."

Pas de tunr over pour Horneland

Eirik Horneland (Entraîneur de l'ASSE) : "3 matchs en une semaine ? Turno over ? Ma politique à moi, c'est de gagner les matchs, c'est vraiment le plus important pour nous. La semaine a très bien commencé avec cette victoire contre Reims. Il nous reste encore des choses à faire, mais je vais chercher à aligner la meilleure équipe du moment pour le prochain match. Il nous reste encore quelques détails à régler, notamment dans la consistance au cours des rencontres.

De plus en plus de joueurs commencent à être compétitifs, à s'intégrer à l'équipe. C’est une bonne chose cette concurrence. J'aime ça."

Annan, seule interrogation de l'ASSE ?

Eirik Horneland (Entraîneur de l'ASSE) : "Ma vision des choses, c'est que le travail des joueurs, c'est vraiment d'être affûté à tous les moments. Donc, c'est là-dessus que je vais faire mes choix. Notre plus grosse question aujourd'hui, c'est peut-être sur le cas d'Ebenezer Annan, qui a été forfait pendant trois semaines et qui a dû jouer directement toute la rencontre contre Reims. Il va falloir qu'on gère son cas.

Nous avons aussi besoin de travailler les combinaisons entre les joueurs. Nous ne pouvons pas changer d'équipe à chaque fois. Nous avons aussi besoin d'avoir de la continuité dans l'équipe. Plus on les fera jouer ensemble, plus ça s'améliorera. Donc on va voir ce qu'on peut proposer comme solution pour demain.

Maxime Bernauer ? On va voir que qui se passera avec João Ferreira. Maxime est flexible, il a fait un bon travail à gauche et à droite cette fois-ci. C'est bien d'avoir des joueurs polyvalents.

On n'a pas encore pris notre décision, mais on va voir en fonction de l'état de Ferreira."

Horneland va faire le point

Eirik Horneland (Entraîneur de l'ASSE) : "L’état physique va compter pour la composition d’équipe face à Amiens. Ça fait l'objet d'une réflexion avec le staff médical. On l'aura cet après-midi pour juger l'état de fatigue de tous les joueurs. Je suis plutôt confiant. Vu ce que j'ai vu ce matin à l'entraînement, tous les joueurs avaient l'air frais et plutôt bons sur la pelouse. On se décidera cet après-midi.

C'est évidemment un sujet qu'il faut tout le temps avoir en tête, notamment quand les matchs se jouent de manière rapprochée."

Source : Chaîne Youtube de l'ASSE