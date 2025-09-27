L’AS Saint-Étienne (ASSE), actuelle première de Ligue 2, reçoit l’En Avant Guingamp ce samedi 27 septembre 2025 (20 h) au stade Geoffroy-Guichard. Ce match compte pour la 8e journée. C'est un choc entre des Verts en pleine confiance et des Bretons qui espèrent créer la surprise.

Interrogé par Ouest-France, l’entraîneur guingampais Sylvain Ripoll a livré ses attentes. Il s'est exprimé avant ce déplacement périlleux dans le Forez. Confronté à l'équipe de l'ASSE, il espère que son équipe donnera le meilleur.

« Accepter de subir » mais savoir répondre

Guingamp a parfois montré deux visages depuis le début de saison : séduisant dans ses entames, mais plus en difficulté au fil des matches. Pour Ripoll, ce n’est pas uniquement lié au rythme imposé par le calendrier :

« Je ne pense pas. Ce n’est pas facile de garder ce rythme puisqu’en face de nous il y a une équipe qui ne laisse pas faire non plus. Il faut être capable de reprendre le ballon et faire courir l’adversaire. (…) En revanche, c’est important de ne pas plonger dans ces moments-là, il y a un aspect mental à prendre en compte et lutter contre cela. Il faut accepter de subir à des moments et à d’autres il faut presser. »

Une ASSE redoutable

Face aux Verts, leaders de Ligue 2 et solides dans tous les compartiments du jeu, Guingamp sait qu’il devra livrer un match plein contre l'équipe de l'ASSE.

« C’est une équipe très solide, peut-être encore plus que le FC Lorient la saison dernière lors de leur remontée. (…) Ce sera un super match mais il faudra jouer et ne pas subir. Je veux qu’on ait notre mot à dire et qu’on ne subisse pas pendant 90 minutes. »

« Traverser les tempêtes » et montrer du jeu

Le coach guingampais veut retrouver le meilleur visage de son équipe :

« D’abord, celui qui a été capable de traverser des tempêtes sans craquer comme face à Montpellier ou encore récemment contre Dunkerque en deuxième période. Et ensuite, celui qui a réussi à avoir de belles phases de jeu lors des entames de match face à Troyes et Dunkerque. »

L’ASSE partira favorite devant son public, mais Guingamp, emmené par un entraîneur déterminé, compte bien se montrer solide et ambitieux face à Saint-Étienne.