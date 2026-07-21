ASSE : Le groupe stéphanois pour affronter les Rangers ce mercredi réserve son lot de surprises. Au-delà des quatre joueurs déjà écartés, d'autres absences interpellent, y compris à des postes clés.

Le groupe communiqué par l'ASSE

L'ASSE a dévoilé sa liste pour le déplacement à l'Ibrox Stadium ce mercredi (20h45), face aux Rangers de Glasgow. Un groupe composé de deux gardiens, Larsonneur et Colombet, neuf défenseurs avec Bernauer, Ferreira, Kasia Nkondo, Le Cardinal, Mouton, Naïr, Pedro, Stojkovic et Teillol, six milieux, Baallal, Ballo, Breum, Csongvai, Depalle et Gadegbeku, et six attaquants, Cardona, Duffus, Lutin, Moulin, Reynaud et Toty.

ASSE : Confirmation pour les quatre déjà écartés

Sans surprise, Mickaël Nadé, Aïmen Moueffek, Ebenezer Annan et Igor Miladinovic ne figurent pas dans ce groupe, confirmant les informations données en amont sur leur situation. Un message déjà clair de la part d'Ian Cathro concernant ces quatre joueurs, pour qui la priorité reste désormais de trouver une porte de sortie durant ce mercato.

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ASSE : Des absences plus surprenantes

Ce qui interpelle davantage, c'est l'absence d'autres noms auxquels on aurait pu s'attendre. Ni Ndiaye, ni Ekwah ne font partie du voyage écossais, tout comme Lucas Stassin, pourtant annoncé sur le départ mais toujours dans l'effectif stéphanois à ce jour. Zuriko Davitashvili, lui, manque également à l'appel, une absence cohérente au vu du dossier de transfert évoqué ces derniers jours avec l'Olympiakos.

Ces absences multiples posent question sur l'état d'avancement de certains dossiers de mercato, qu'il s'agisse de départs imminents, de gestion physique préventive, ou de simples choix tactiques d'Ian Cathro à l'approche de la reprise du championnat.

Un groupe qui donne des indices sur le mercato à venir

Au-delà du simple aspect sportif de cette rencontre amicale, cette liste communiquée par l'ASSE offre un nouvel éclairage sur les intentions du club concernant plusieurs dossiers sensibles du mercato estival. Reste à voir si ces absences déboucheront sur des officialisations rapides, ou si elles s'expliquent simplement par des choix de gestion de groupe à ce stade de la préparation.

Le groupe pour affronter les Rangers

Gardiens : Larsonneur, Colombet. Défenseurs : Bernaeur, Ferreira, Kasia Nkondo, Le Cardinal, Mouton, Naïr, Pedro, Stojkovic, Teillol. Milieu : Baallal, Ballo, Breum, Csongvai, Depalle, Gadegbeku. Attaquants : Cardona, Duffus, Lutin, Moulin, Reynaud, Toty.

Glasgow Rangers-ASSE

Mercredi 22 juillet 20h45 (heure française)

Ibrox Stadium

Source : ASSE.fr