Rebondissement de dernière minute pour la retransmission du match à Glasgow ! Alors qu'un abonnement mensuel à 24 £ semblait initialement indispensable pour suivre la rencontre, les Glasgow Rangers ont finalement ajusté leur offre à destination des supporters n'étant pas abonnés à leur chaîne.

À la veille de ce troisième test-match de l'été pour les Verts à l'Ibrox Stadium (ce mercredi à 20h45), le club écossais a officialisé la mise en place d'une option en Pay-Per-View (paiement à la séance). Voici les toutes dernières informations à un peu plus de 24h du coup d'envoi de la rencontre. On fait le point.

8,99 £ pour un match amical face aux Glasgow Rangers : l'addition reste salée

Pour visionner ce rendez-vous sans souscrire au pass mensuel complet de Rangers TV, les fans stéphanois devront débourser la somme de 8,99 £, soit un peu plus de 10,50 €... C'est ce qu'à annoncé le club des Rangers ce mardi soir.

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Si la note est nettement moins lourde que la formule initiale à près de 28 €, la facture demeure élevée pour une simple rencontre amicale de pré-saison. D'autant que, comme nous l'expliquions à mi-journée, le club écossais a strictement verrouillé l'exclusivité des droits de diffusion. Cela empêche donc l'ASSE d'en proposer une retransmission gratuite sur ses propres supporters. Voici le lien pour souscrire ici.

Un cas isolé dans l'été de l'ASSE

Que les supporters se rassurent. Cet accès payant restera une exception dans la préparation de l'AS Saint-Étienne. Si le déplacement contre les Rangers exige un effort financier pour les plus mordus, le club du Forez proposera de nouveau une diffusion 100 % gratuite pour ses deux derniers matchs de préparation. Ce fut d'ailleurs le cas lors de la confrontation face au Servette FC.

Après le choc d'Ibrox, la délégation stéphanoise mettra le cap sur Divonne-les-Bains. Ce sera l'occasion d'y effectuer un stage estival avant d'aborder les ultimes réglages. Il restera alors deux rencontres de préparation avant la reprise de la Ligue 2, le 08 août. Les Verts se déplaceront sur la pelouse du promu Sochaux. Une rencontre qui sera diffusée sur beIN SPORTS.