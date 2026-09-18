Défaits pour la première fois de la saison à Dunkerque (2-1), les Verts ont concédé un revers qui ravive une vive polémique dans le Forez. Au cœur des débats lors du dernier numéro du Sainté Night Club : la prestation et le niveau de jeu de Gautier Larsonneur, dont la situation commence à peser sur l'effectif stéphanois.

Deux tirs cadrés, deux buts encaissés et aucun arrêt. La feuille de match du portier stéphanois dans le Nord fait mal. D'autant que la comparaison avec Ramos, le gardien dunkerquois auteur de parades décisives, s'avère particulièrement cruelle. Si le premier bijou nordiste laisse peu de chances au Breton, c'est surtout son placement sur le second but et ses choix sur le terrain qui posent question.

Une fébrilité technique et comportementale inquiétante de la part de Larsonneur

Dans l'émission, les chroniqueurs n'ont pas caché leurs doutes sur la forme du gardien stéphanois. Alexandre pointe des errances devenues trop régulières :

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« Évoquer la situation de Gautier Larsonneur, pour qui les bévues depuis un certain match du côté de Bastia sont de plus en plus flagrantes, criantes... Il devient un petit peu sa propre caricature... »

Outre ses difficultés sur sa ligne ou dans la lecture des trajectoires, c'est son attitude qui interroge. On se souvient de sa sortie manquée en dehors de la surface de réparation, proche de la correctionnelle :

« Sa faute de main, samedi soir, est lamentable. Il ne doit jamais sortir comme ça alors que le ballon va beaucoup plus vite que l’attaquant... C’est des choses que tu vois en district », évoque Alexandre

Cette nervosité, déjà illustrée par un geste d'humeur récent contre une caméra, traduit un malaise plus profond chez un joueur autrefois irréprochable dans le leadership.

Le rôle du staff des gardiens sur la table

Au-delà des performances individuelles, c'est toute la gestion du joueur par le club qui est remise en cause. Gabriel s'interroge sur le rôle de Gautier Larsonneur cette saison,

"Là franchement c'est difficile de le défendre et j'ai vraiment l'impression qu'on a un joueur qui est complètement effacé, qui n'a plus vraiment envie d'être là,. Les supporters n'ont plus envie qu'il soit là non plus.

C'est également le niveau su staff et notamment de Jean-François Bénédik qui a été pointé du doigt par les chroniqueurs. Alexandre donne son avis. L'ASSE doit-elle réagir dès maintenant ?

"Moi, je pense qu'il faut le questionner. Si les gars que tu coaches au quotidien, en tout cas le gars que tu coaches au quotidien, baisse en performance et baisse en confiance, évidemment que son rôle à lui, parmi d'autres du staff peut-être, mais son rôle à lui est essentiel, il est primordial."

Un constat partagé par Gabriel : "On a plutôt l'impression que c'est une relation copain-copain plutôt que manager-joueur, en tout cas."