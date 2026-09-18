L’AS Saint-Étienne (ASSE) vient de révéler officiellement son maillot Third pour la saison 2026-2027. Après le succès impressionnant des tenues Domicile et Extérieur, découvrez tous les détails de cette troisième tunique très attendue.

À l'occasion de la soirée du club douzième homme, l'ASSE devait révéler sa troisième tenue officielle de la saison 2026-2027. L'occasion aussi de présenter les recrues. Finalement, le maillot Third n'a pas été présenté lors de cette soirée du 15 septembre dernier et la révélation de la tunique a été repoussée.

Un engouement exceptionnel autour des maillots stéphanois cette saison

Cette saison, l'attractivité des tenues de l'ASSE auprès des supporters atteint des sommets. Les maillots Domicile et Extérieur ont rencontré un succès retentissant dès leur lancement. La tenue extérieure a même été victime de son propre succès, tombant rapidement en rupture de stock.

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Pour faire face à cette demande inédite, le club du Forez a dû rouvrir des précommandes en ligne. Toutefois, en raison des délais de fabrication et d'approvisionnement, les supporters devront faire preuve de patience : les livraisons pour ce maillot extérieur ne sont prévues qu’à partir de la mi-novembre, soit dans deux mois.

Dans ce contexte d'engouement massif, le lancement du maillot Third suscite une attente particulièrement forte auprès des supporters de l'ASSE mais aussi des collectionneurs.

L'ASSE révèle son nouveau maillot third

La saison dernière (2025-2026), l'ASSE et son équipementier avaient misé sur une teinte vert kaki audacieuse et moderne, qui avait beaucoup fait parler et séduit une large partie des supporters en quête de sobriété et de style lifestyle. Une version manches courte et une autre manches logues avait été proposée, ce qui avait également séduit.

Pour ce nouvel exercice 2026-2027, le club a-t-il fait le choix de poursuivre dans cette même ligne de conduite, ou assiste-t-on à un virage stylistique totalement différent ?

Ce nouveau maillot Third sera disponible dès à présent sur la boutique en ligne de l'ASSE ainsi qu'à la Boutique des Verts au stade Geoffroy-Guichard.