Avant d’aller défier le FC Metz, Maxime Bernauer était présent devant les médias ce jeudi. Le défenseur a notamment évoqué son rôle à l’ASSE sous Ian Cathro. Extraits.

Maxime Bernauer (joueur de l’ASSE) : "L’expérience à l’étranger, oui, c'est sûr que ça m'a apporté. Du coup, je sais, en me mettant à leur place, je sais qu'on n'ose parfois pas demander, parce qu'on n'ose pas déranger, parce qu'on est nouveau. Et c'est à nous aussi, à ce moment-là, d'aller vers eux. Leur dire qu'on est là pour eux et que même si c'est des tout petits trucs en dehors, on a été à leur place. Donc il n'y a aucun souci.

J'ai jamais arrêté de travailler l’anglais parce que quand c'était coach Horneland qui était là, j'étais un peu le traducteur à l'entraînement. Là ça va parce qu'il y a l'adjoint du coach qui parle anglais et français.

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Le vestiaire est très varié, donc ça parle beaucoup anglais, mais c'est bien parce que ça parle beaucoup français, beaucoup anglais et puis ça fait travailler les langues à tout le monde et c'est une bonne chose.

Le coach, peut-être un peu moins devant vous parce qu'il veut être précis dans ce qu'il dit, mais il essaye au maximum de s'exprimer en français pendant les séances vidéo ou même les explications d'exercice. Il a progressé vraiment rapidement."

Un nouveau rôle pour Bernauer à l'ASSE

Maxime Bernauer (joueur de l’ASSE) : "Je suis resté moi-même. Ça a tout de suite bien matché avec le coach. On a des personnalités qui se complètent bien. Lui, il est lui-même. Après, ça s'est fait aussi sur le terrain. C'est quelqu'un qui a besoin aussi de relais. Le groupe, cette année, est plutôt jeune. Je pense qu'il y a Cardi (Julien Le Cardinal) et Larso (Gautier Larsonneur) qui sont plus vieux que moi et après, c'est moi. On n'est pas beaucoup à plus de 26, 27 ans. Donc non, ça s'est très bien passé depuis le début et puis ça continue comme ça, donc c'est très bien.

C'est ce qui fait aussi que ça a bien pris parce qu'avec Gauthier, avec Cardi, avec Cardo (Irvin Cardona), on a tout de suite mis les nouveaux dans les meilleures conditions pour que ça se passe super bien en dehors comme à l'entraînement. Après c'était facile aussi parce que c'est des vrais bons mecs. On n'a rien fait de spécial mais on est des gens simples. C'est des mecs vraiment, des bons mecs qui sont arrivés, des gens simples aussi. Donc il n'y a rien eu à faire de particulier. Et puis quand les résultats prennent dès le début, c'est toujours plus facile."