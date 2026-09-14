La défaite de l’ASSE à Dunkerque met fin au sans-faute des Verts en Ligue 2. Après cinq victoires consécutives, les Stéphanois ont concédé leur premier revers de la saison. Plusieurs enseignements sont à retenir de cette soirée dans le Nord.

L’AS Saint-Étienne se déplaçait à Dunkerque ce samedi soir pour le compte de la sixième journée de Ligue 2. Après cinq victoires consécutives, les Verts espéraient poursuivre leur sans-faute et conforter leur place de leader. Mais l’USLD en a décidé autrement.

Saint-Étienne démarre bien la rencontre et se procure une première occasion à la 11e minute. Sur un centre de Cardona, Ballo est trouvé au premier poteau, mais sa tête manque de précision. Dunkerque réplique par Ayari, dont la frappe croisée à la 25e minute passe largement à côté.

SOUTENEZ PEUPLE VERT Vous appréciez nos contenus ? Votre abonnement aide à financer un média indépendant consacré à l'ASSE, tout en vous offrant une lecture sans publicité. Sans publicité Lecture plus fluide Média indépendant Dès 2,99 €/mois Je soutiens Peuple Vert

Les hommes d’Ian Cathro finissent toutefois par faire la différence avant la pause. À la 43e minute, Davitashvili lance parfaitement Boakye dans la profondeur. L’attaquant stéphanois s’infiltre dans la surface et ajuste Ramos du pied droit pour ouvrir le score.

Mais l’ASSE va complètement perdre le contrôle au retour des vestiaires. Ayari égalise à la 52e minute d’une magnifique frappe enroulée du gauche, avant que Keita ne donne l’avantage aux Nordistes six minutes plus tard grâce à une nouvelle frappe spectaculaire.

Les Verts poussent ensuite pour revenir. Ramos s’interpose devant Bernauer à la 75e minute, puis face à Davitashvili en contre à la 86e. Malgré ces occasions, Saint-Étienne s’incline finalement 2-1 et voit sa série de victoires prendre fin.

L’ASSE avait pourtant pris les devants grâce à Augustine Boakye. Les Verts semblaient alors avoir fait le plus dur en rejoignant les vestiaires avec un but d’avance. Mais deux frappes spectaculaires ont totalement inversé la rencontre au retour des vestiaires. Malgré plusieurs occasions en fin de match, les hommes d’Ian Cathro n’ont jamais réussi à revenir. Cette défaite doit désormais servir de rappel avant la suite du championnat.

Un gardien qui ne fait pas gagner de points

C’est un constat qui commence à se répéter. L’ASSE ne parvient plus à conserver sa cage inviolée. À Dunkerque, Gautier Larsonneur n’a pas été en mesure de faire la différence lorsque son équipe en avait besoin. Les deux buts nordistes sont certes magnifiques, avec deux frappes parfaitement enroulées, mais l’ASSE n’a pas bénéficié d’un arrêt décisif de son gardien pour préserver son avantage.

À l’inverse, son homologue dunkerquois a clairement pesé sur le résultat. Ramos a repoussé plusieurs situations dangereuses en seconde période, notamment devant Maxime Bernauer puis Zuriko Davitashvili. Dans un match aussi serré, cette différence peut être déterminante. L’ASSE avait jusqu’ici construit son excellent début de saison sur sa capacité à gagner. Elle devra aussi retrouver davantage de solidité défensive pour continuer à prendre des points. Cela passe aussi par un portier qui fait gagner des points.

Un manque d’efficacité offensive qui coûte cher

L’autre enseignement de cette défaite concerne l’efficacité. Car l’ASSE avait largement les occasions pour repartir de Dunkerque avec au moins un point. Dès la première période, Ballo aurait pu mieux exploiter le centre de Cardona.

Après le retour de l’USLD, les Stéphanois ont également obtenu plusieurs opportunités de revenir au score. Cardona a notamment eu une situation dans la surface, avant que Bernauer ne bute sur Ramos. Davitashvili a lui aussi vu le gardien dunkerquois s’interposer en fin de rencontre.

Le problème n’est donc pas nécessairement la capacité à se créer des situations. Il se situe davantage dans le dernier geste. Menée 2-1, l’ASSE a poussé mais n’a pas réussi à convertir ses opportunités. Face à une équipe qui sait défendre son avantage, cela ne pardonne pas. Déjà face à Montpellier, les stéphanois s’en sont remis à des buts somptueux pour s’imposer, mais la réussite n’est pas la même chaque week-end…

L’ASSE doit réagir dès maintenant

Cette première défaite ne remet évidemment pas en cause le très bon début de saison stéphanois. Mais elle doit provoquer une réaction. L’ASSE vient de découvrir une autre facette de cette Ligue 2 : celle d’un championnat où chaque relâchement et chaque occasion manquée peuvent coûter très cher.

Les Verts doivent désormais repartir de l’avant. Et le calendrier ne leur fera aucun cadeau. Le prochain rendez-vous à Metz s’annonce déjà particulièrement intéressant. Les Stéphanois devront montrer qu’ils ont digéré ce premier revers et qu’ils sont capables de repartir immédiatement.

Après cinq succès consécutifs, cette défaite à Dunkerque doit rester un accident. Aux hommes d’Ian Cathro de le démontrer dès la prochaine journée.