L'ASSE dispute face à Nice un barrage aller-retour pour tenter de retrouver la Ligue 1, les 26 et 29 mai. Derrière, si certains se partiront pour la Coupe du monde 2026, d'autres vont disputer des matches amicaux avant l'intersaison. C'est le cas de Zuriko Davitashvili avec la Géorgie.

Débutée début août, la saison 2025-2026 n'est toujours pas terminée pour l'ASSE. Après avoir échoué à terminer dans le top 2 pour retrouver la Ligue 1, les Verts prolongent le plaisir (ou l'angoisse). Troisième derrière Troyes et Le Mans, l'équipe de Philippe Montanier a, comme en 2024, dû passer par les playoffs de Ligue 2. Au bout d'une rencontre irrespirable face à Rodez, invaincue en championnat depuis le 7 novembre 2025, les Stéphanois ont arraché leur ticket pour les barrages au bout du suspense. Après un score nul et vierge pendant 90 minutes (0-0), Brice Maubleu et l'ASSE se sont imposés aux tirs au but (7-6).

Les internationaux de l'ASSE encore sur le pont

De quoi permettre aux Verts de rester en vie dans la course à la montée, et de disputer les barrages face au 16e de Ligue 1. Problème, la programmation de la fin de saison a dû être chamboulée. Barragiste, Nice est également qualifié pour la finale de la Coupe de France, le vendredi 22 mai face à Lens. Initialement programmée les 21 et 24 mai, la double confrontation est donc repoussée. Le match aller dans un Geoffroy-Guichard à guichets fermés aura lieu le mardi 26 mai. Le retour dans une Allianz Riviera à huis clos le vendredi 29 mai.

Quoi qu'il arrive, la saison de l'ASSE se terminera là. Avec une issue heureuse ou non. Pour autant, certains joueurs ne seront toujours pas en vacances. En effet, Ben Old (Nouvelle-Zélande) (et potentiellement Augustine Boakye et Ebenezer Annan avec le Ghana) va jouer la Coupe du monde 2026 au Canada, aux États-Unis et au Mexique (11 juin - 19 juillet). Mais pour les internationaux non qualifiés pour le Mondial, pas question de plier bagage.

🇬🇪🚨Georgia announce the squad taking on Romania (June 2) and Bahrain (June 5) in the friendlies. 🆕Irakli Yegoian (Excelsior 🇳🇱) with his debut call up! 🔙Saba Kharebashvili (Dinamo Tbilisi 🇬🇪), Iva Gelashvili (Panserraikos 🇬🇷), and Saba Lobjanidze (Atlanta UTD 🇺🇸) return. pic.twitter.com/hsUSgRHJmq — Georgian Footy (@GeorgianFooty) May 20, 2026

Ainsi, Zuriko Davitashvili a été sélectionné avec la Géorgie pour deux matches amicaux début juin. Face à la Roumanie le mardi 2 (21 h) puis face au Bahraïn le vendredi 5 (20 h 30). De quoi permettre à l'ailier stéphanois de participer à l'ensemble des rassemblements de sa sélection nationale cette saison. Davitashvili a déjà joué huit matches sous le maillot géorgien en 2025-2026, pour un but et une passe décisive.