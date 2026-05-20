La commission de discipline de la LFP a sanctionné l'OGC Nice de deux matchs à huis clos total, dont le barrage retour face à Saint-Étienne le 29 mai. Le club azuréen a aussitôt annoncé faire appel. Une bataille juridique qui pourrait tout changer à 72 heures du coup d'envoi.

Deux matchs à huis clos total et un match avec sursis à l'Allianz Riviera : c'est la sanction que la commission de discipline de la LFP a infligée à l'OGC Nice, après les incidents survenus dimanche dernier en fin de match face à Metz. La décision est applicable immédiatement, ce qui place le barrage retour de Ligue 1 contre l'AS Saint-Étienne, vendredi 29 mai, dans le viseur direct de la sanction.

Mais Nice n'entend pas subir. Le club a officiellement fait appel de cette décision, ouvrant une course contre la montre judiciaire à quelques jours seulement d'un double rendez-vous qui engage l'avenir du club en Ligue 1.

Tout repose désormais sur la décision de la commission d'appel

L'appel formé par Nice ne suspend pas automatiquement l'exécution de la sanction. Pour que l'Allianz Riviera retrouve ses tribunes vendredi soir prochain, le club azuréen devra obtenir en urgence une suspension de la mesure auprès de la commission d'appel de la LFP. Un délai extrêmement court, qui rend l'issue incertaine.

Si l'appel est rejeté, ou s'il n'est pas examiné à temps, le huis clos s'appliquera. Si Nice obtient gain de cause, le barrage retour retrouvera son enjeu atmosphérique — et l'équation sportive pour les Verts sera tout autre.

Pour Saint-Étienne, l'incertitude fait partie de ce barrage de Ligue 1

Du côté stéphanois, difficile d'anticiper sereinement dans ces conditions. Les joueurs de Montanier prépareront le déplacement à Nice sans savoir avec certitude dans quel environnement ils évolueront le 29 mai : un Allianz vide, ou un stade en feu derrière son équipe dos au mur.

Une chose est sûre : Geoffroy-Guichard sera plein dès le match aller, mardi 26 mai. La ferveur verte sera au rendez-vous, et c'est sur ce terrain-là que les Verts auront la possibilité de prendre un avantage précieux avant de faire le voyage sur la Côte d'Azur.

Les prochaines heures seront décisives

L'issue de l'appel niçois sera connue dans les tout prochains jours — peut-être les prochaines heures. C'est elle qui dessinera le vrai visage de cette double confrontation. En attendant, Saint-Étienne a intérêt à se concentrer sur ce qu'il contrôle : produire un match aller référence à domicile, et laisser les instances régler leurs affaires.