L’AS Saint-Etienne (ASSE) recevait Rodez dans le Chaudron, ce vendredi soir. Dans ce match de playoffs, seule la victoire pouvait entretenir les rêves de Ligue 1. Les Verts accueillent des ruthénois, en pleine bourre après avoir signé leur 21ᵉ match de suite sans perdre mardi en renversant le Red Star (2-3). Résumé de la rencontre.

Ce vendredi, le remake d’un match que les Verts avaient parfaitement négocié, il y a deux ans, se tenait dans le Chaudron. L’ASSE avait battu Rodez, deux semaines après avoir perdu leur seconde place en faisant match nul face à cette même équipe du RAF.

Deux saisons plus tard, le scénario avant la rencontre était presque le même. En s’inclinant à Rodez, il y a quinze jours, les Stéphanois avaient manqué l’occasion de reprendre la seconde place au Mans. Condamnés à passer par les playoffs, les Verts devaient écarter le RAF de leur chemin vers la Ligue 1, ce vendredi.

Une première mi-temps en faveur de Rodez

La rencontre s’est emballée juste après le premier quart d’heure. Sur une longue touche ruthénoise venue du côté droit, la défense stéphanoise repousse mal le ballon plein axe. À l’affût à une vingtaine de mètres, Younoussa déclenche alors une frappe du pied droit aussi soudaine que puissante. Sa tentative, légèrement topée, vient heurter le poteau gauche de Gautier Larsonneur, battu sur l’action. Un énorme frisson parcourt Geoffroy-Guichard et rappelle que Rodez n’est pas venu pour défendre.

Les Verts réagissent ensuite en transition rapide. À la 29e minute, le RAF perd le ballon dans l’entrejeu et Saint-Étienne se projette immédiatement à trois contre deux. Stassin décale parfaitement Cardona sur le côté droit. Le Stéphanois centre rapidement vers l’entrée de la surface où Zuriko Davitashvili tente de se remettre sur son pied droit malgré le retour adverse. L’international géorgien se crée l’espace mais manque finalement le cadre sur sa frappe, alors que l’action semblait idéale pour ouvrir le score.

En fin de première période, Rodez se procure encore une énorme situation. Trouvé dans la profondeur, Arconte prend le meilleur sur Bernauer dans le couloir droit avant d’entrer dans la surface. Malgré un angle fermé, l’attaquant ruthénois choisit la frappe croisée du pied droit. Vigilant, Larsonneur ferme parfaitement son premier poteau et repousse la tentative adverse. Après quarante-cinq minutes rythmées et plusieurs occasions franches de chaque côté, Saint-Étienne et Rodez rentrent finalement aux vestiaires sur un score nul et vierge (0-0).

La peur gagne l'ASSE et Rodez

La seconde période a longtemps laissé penser que l’ASSE finirait par faire la différence. Dès la 52e minute, les Verts passent tout près de l’ouverture du score sur coup de pied arrêté. Davitashvili se charge d’un nouveau corner frappé depuis le côté droit et trouve parfaitement Julien Le Cardinal dans la surface. Le défenseur stéphanois s’élève plus haut que tout le monde et décroise sa tête, mais le ballon frôle finalement la transversale de Rodez. Une occasion énorme qui fait rugir Geoffroy-Guichard.

Malgré la domination stéphanoise, les Ruthénois restent dangereux jusqu’au bout. À la 81e minute, Joly déborde côté gauche et adresse un centre tendu dans les six mètres. Nagera passe totalement à côté du ballon de la tête, ce qui profite à Benchamma en retrait. Le milieu ruthénois reprend du pied droit dans une position idéale, mais sa tentative s’envole au-dessus du but de Larsonneur. Alors que les deux équipes semblent se diriger vers la séance de tirs au but, l’ASSE croit arracher la qualification dans le temps additionnel. Trouvé dans la surface, Aïmen Moueffek frappe à bout portant, mais Quentin Braat réalise une parade exceptionnelle sur sa ligne. Un arrêt décisif qui envoie finalement les deux formations vers une séance de tirs au but irrespirable.

À ce jeu-là, c'est l'ASSE qui l'emporte et décroche sa place pour les barrages.