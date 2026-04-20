Battue à Bastia (2-0) samedi soir, l'ASSE n'a plus son destin en mains en vue du titre de champion de Ligue 2. Surtout, à égalité avec Le Mans, les Verts sont en grand danger pour la montée directe. Avec un point sur six pris face à la lanterne rouge cette saison, les Stéphanois méritent-ils mieux ?

Vainqueur de Dunkerque (2-1) au bout d'un match abouti le week-end dernier, l'ASSE avait fait une excellente opération. Avec la défaite de Troyes à Rodez, imbattable en 2026, les Verts, un point derrière, avaient récupéré leur destin en mains en vue du titre de champion de Ligue 2.

Signe de l'euphorie entourant l'équipe depuis l'arrivée de Philippe Montanier, Geoffroy-Guichard n'a eu besoin que d'une vingtaine de minutes pour se retrouver à guichets fermés pour la réception de l'ESTAC, samedi 25 avril. Dans l'esprit de chacun, ce choc absolu entre les deux leaders du championnat avait tout d'une finale. Problème, avant cela, il y avait un déplacement à Bastia, lanterne rouge et sans victoire depuis le 31 janvier, à négocier.

L'ASSE, l'adversaire préféré de Bastia cette saison

Et comme en 2024, lors de la saison de la remontée, l'ASSE, quand elle a son destin en mains, s'est prise les pieds dans le tapis. Dans un Stade Armand-Cesari amputé de sa tribune ultra, les Verts ont pris l'eau de toute part. Après 35 secondes de jeu et une perte de balle d'un Irvin Cardona encore catastrophique, Zaouai a trompé Larsonneur d'une frappe flottante dans la lucarne. En seconde période, face à des Stéphanois amorphes, Eickmayer (71'), complètement seul, a tranquillement mis fin au suspense.

Une défaite qui met le club du Forez à quatre points de Troyes, victorieux face à Boulogne (1-0) avant le choc du week-end prochain dans le Chaudron. Surtout, vainqueur de Clermont (1-0) vendredi, Le Mans FC n'est plus que devancé grâce à la différence de but (+20 contre +17). Mais Montanier l'a pointé après la rencontre. Avec six nuls et huit défaites en 31 journées, voir les Verts deuxièmes est déjà miraculeux.

D'autant plus quand on sait que face à Bastia, lanterne rouge du championnat depuis de longs mois, l'ASSE n'a pris qu'un point sur six possibles... Et les Stéphanois auraient même pu faire un zéro pointé quand on se souvient qu'à l'aller (2-2), dans le Chaudron, Davitashvili avait arraché l'égalisation à la 81' face à des Corses se présentant à Geoffroy-Guichard avec sept points au compteur après 15 journées. Cinq unités perdues face au dernier du championnat qui, à l'arrivée, pourraient valoir très cher pour l'ASSE...