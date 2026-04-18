L’ASSE se déplaçait ce samedi soir sur la pelouse de Bastia dans le cadre de la 31e journée de Ligue 2. Un rendez-vous important pour les Verts, toujours engagés dans la course à la montée, face à une formation bastiaise en grande difficulté cette saison. À l’issue de la rencontre, remportée par Bastia sur le score de 2 buts à zéro, les entraîneurs des deux équipes se sont présentés au micro de beIN Sports afin d’analyser le match et de revenir sur son scénario.

Réginald Ray (entraîneur de Bastia) : "Par rapport à leur maîtrise collective, il fallait être solide. On les avait déjà joués au mois de décembre, on savait qu’ils étaient capables de nous mettre en difficulté. Il ne fallait pas les laisser dans le confort, notamment dans ce jeu intérieur où ils sont très habiles, avec des joueurs offensifs d’un niveau Ligue 1. On devait être performants dans ce domaine et sur nos transitions.

On a eu les meilleures occasions, mais j’aurais aimé en avoir davantage et surtout avoir des phases de possession plus hautes pour les mettre encore plus en difficulté. Finalement, on gagne ce match avec d’autres qualités que celles qu’on a pu montrer lors de certaines rencontres sans parvenir à s’imposer. C’est une victoire très importante."

Ray (Bastia) : "Je le répète, ce groupe ne lâche pas"

"Une victoire a toujours une saveur particulière. C’est un bon remède quand la période est plus compliquée. Elle nous tendait les bras lors de plusieurs matchs et on n’avait pas su la saisir. Cette fois, on a fait le nécessaire. On est satisfaits, mais dès lundi, on se projette sur le déplacement à Clermont. Le travail n’est pas terminé, mais ce groupe ne lâche pas.

L’idée était aussi de retenir ce qu’on avait bien fait, notamment face au Red Star, et de comprendre pourquoi on avait ensuite perdu le fil après leur deuxième but. On voulait s’appuyer sur ce qu’on faisait bien récemment, même sans résultats. Il y a eu un travail de compréhension, presque de remise à zéro. Je le répète, ce groupe ne lâche pas. À Saint-Étienne, à l’aller, dans un contexte particulier, il aurait pu sombrer. Ce n’est pas arrivé.

On reste en course. On bénéficie aussi de résultats favorables ailleurs, mais on y croit. Il faut continuer dans cette direction."

Philippe Montanier (ASSE) : "C’est étonnant d’être encore deuxièmes"

Philippe Montanier (entraîneur de l'ASSE) : "Nos qualités individuelles ne se sont pas exprimées et notre collectif non plus. Bastia a montré plus de détermination. Sans ces trois éléments, il est impossible de gagner, quelle que soit l’équipe. En deuxième mi-temps, notre gardien n’a pas eu d’arrêt à faire. Dans ces conditions, on ne peut rien espérer.